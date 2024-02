Ombudsmanka: Treba zmeniť pravidlá Frontexu, aby sa predišlo tragédiám

Brusel 28. februára (TASR) - Európska únia musí zmeniť pravidlá, na základe ktorých je agentúra Frontex závislá na národných úradoch. Inak sa nepodarí predísť tragédiám s migrantami na mori. Vyplýva to zo záverov vyšetrovania európskej ombudsmanky Emily O'Reillyovej, ktoré zverejnili v stredu, informuje agentúra AFP.



Vyšetrovanie sa týkalo potopenia rybárskej lode Adriana neďaleko gréckeho ostrova Pylos z vlaňajšieho júna. O život vtedy prišlo približne 600 migrantov snažiacich sa dostať do Európy. Ukončené bolo po siedmich mesiacoch.



Európska pobrežná a pohraničná agentúra "Frontex má povinnosť pomáhať pri záchrane životov na mori, ale chýbajú jej na to nástroje, čo je jednoznačne záležitosťou zákonodarcov EÚ", uviedla O'Reillyová pri prezentovaní svojej správy.



Varovala, že kým sa nezmenia pravidlá, tragédie podobné s loďou Adriana sa budú pravdepodobne opakovať. Pri jednom z najhorších incidentov v európskych vodách sa na palube plavidla podľa odhadov nachádzalo asi 750 ľudí, zachránilo sa len 104 z nich a našlo sa 82 mŕtvych tiel.



"Agentúra Frontex má vo svojom názve "pobrežnú stráž", ale jej súčasný mandát a poslanie tomu jednoznačne nezodpovedajú," skonštatovala O'Reillyová.



Preživší tragédie tvrdili, že grécka pobrežná stráž priviazala lano k lodi Adriana, vyplávala na more a spôsobila jej prevrátenie. Grécko to popiera.



Ombudsmanka podotkla, že nahrávacie zariadenia gréckej stráže boli vypnuté a podľa preživších im Gréci vzali mobilné telefóny.



O'Reillyová vyzvala agentúru Frontex, aby zvážila ukončenie či pozastavenie činnosti v členských krajinách EÚ, v ktorých hrozí, že spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi môže obmedziť jej povinnosť chrániť práva a zachraňovať životy ľudí.



"Existuje zjavné napätie medzi povinnosťami agentúry Frontex v oblasti základných práv a jej povinnosťou podporovať členské štáty pri kontrole riadenia hraníc," dodala. Apelovala na inštitúcie EÚ, aby začali nezávisle vyšetrovať túto tragédiu aj veľký počet úmrtí v Stredozemnom mori.



Úrad ombudsmana nemá právomoc presadzovať odporúčania vyplývajúce z vyšetrovaní, môže len upozorniť na problematické oblasti. Európska komisia v stredu oznámila, že sa správou ombudsmanky plánuje zaoberať. Podotkla však, že pátracie a záchranné operácie sú v kompetencii členských štátov EÚ. To znamená, že Frontex funguje len ako podporná agentúra pre vnútroštátne úrady v krajinách, v ktorých pôsobí.