Ombudsmanka: V Hostomeli je po ruskej okupácii nezvestných 400 ľudí

Kyjev 6. apríla (TASR) - V ukrajinskom meste Hostomeľ, ktoré 35 dní okupovali ruské sily, je nezvestných viac ako 400 ľudí. Povedala to v stredu ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová, ktorú cituje agentúra Reuters.



"Po 35 dňoch okupácie je v Hostomeli nezvestných vyše 400 osôb. Svedkovia tvrdia, že niektorí z nich boli zabití, avšak kde sa nachádzajú ich pozostatky, nie je známe," povedala Denisovová.



Koľko ľudí v Hostomeli, nachádzajúcom sa neďaleko Kyjeva, zomrelo, Denisovová nespresnila a nekonkretizovala ani to, na výpovede akých svedkov sa odvoláva, či iné podrobnosti.



Ruské sily obsadili mesto Hostomeľ s približne 17.000 obyvateľmi, kde sa nachádza strategicky významné letisko, krátko po spustení vojenskej ofenzívy z 24. februára. Hostomeľ patrí k mestám v Kyjevskej oblasti, ktoré v nedávnej dobe oslobodila ukrajinská armáda.



Rusko na vyjadrenia Denisovovej bezprostredne nereagovalo. Moskva však odmieta, že by na Ukrajine útočila na civilistov.