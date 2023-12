OMCT: Migranti v Tunisku zažívajú štrukturálne násilie každý deň

Tunis 18. decembra (TASR) - Migranti a utečenci v Tunisku denne zažívajú "štrukturálne násilie". Vo svojej správe zverejnenej v pondelok to uviedla Svetová organizácia pre boj proti mučeniu (OMCT). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa mimovládnej organizácie so sídlom v Ženeve zažívajú migranti prechádzajúci Tuniskom v bezprecedentnej miere svojvoľné zatýkanie, nútené vysťahovanie a vyhostenie smerom k hraniciam s Líbyou a Alžírskom.



Štrukturálne násilie voči týmto ľuďom podľa OMCT páchajú pod zámienkou boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a zločineckým sieťam zodpovedným za obchodovanie s migrantmi.



Správu s názvom "Cesty mučenia" zverejnili pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov, ktorý pripadá na 18. decembra.



Mimovládna organizácia uviedla, že zlom nastal v júli, keď úrady zadržali stovky migrantov z krajín subsaharskej Afriky po potýčke v meste Sfax, pri ktorej zahynul jeden Tunisan. Väčšinu z nich zadržali na východnom pobreží neďaleko Sfaxu.



"V priebehu niekoľkých dní viac ako tisíc ľudí premiestnili do púštnych pohraničných oblastí s Líbyou a Alžírskom," uvádza sa v správe.



Podľa OMCT došlo k postupnému zintenzívneniu násilia po tom, ako tuniský prezident Kaís Saíd vo februári obvinil "hordy" migrantov z násilností a údajného sprisahania, ktorého cieľom bolo zmeniť demografickú štruktúru Tuniska.



Najmenej 5500 migrantov vyhnali od júna z Tuniska k hraniciam s Líbyou a 3000 k hraniciam s Alžírskom, uviedli pre agentúru AFP medzinárodné humanitárne zdroje. Podľa týchto zdrojov tiež toto leto zrejme zahynulo v líbyjsko-tuniskej púšti viac ako 100 migrantov.



Okrem toho "neľudské životné podmienky" pre tisíce migrantov a utečencov na území Tuniska "môžu predstavovať mučenie a zlé zaobchádzanie", píše sa v správe OMCT.



Tuniská národná garda začiatkom decembra pre AFP uviedla, že pri pokusoch dostať sa z Tuniska do Talianska tento rok zadržali takmer 70.000 migrantov, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2022.



Tunisko sa nachádza približne 130 kilometrov od talianskeho ostrova Lampedusa, na ktorý sa snaží dostať množstvo osôb z Tuniska či Líbye na plavidlách a odtiaľ pokračovať ďalej do Európy.