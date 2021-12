Omikron vo Švajčiarsku: Na škole je v karanténe 2000 ľudí

Ženeva 3. decembra (TASR) - Dvetisíc ľudí vo švajčiarskych kantónoch Ženeva a Vaud, vrátane asi 1600 detí, muselo ísť do desaťdňovej karantény po tom, čo na kampuse súkromnej medzinárodnej školy zistili dva prípady nákazy koronavírusovým variantomu omikron. Informovali o tom v piatok agentúry DPA a Reuters.



Karanténa a absolvovanie testu PCR sa na základe rozhodnutia zdravotníckych úradov oboch kantónov týkajú každého, kto sa tento týždeň zdržiaval v kampuse Medzinárodnej školy Ženeva v mestečku Founex. Podľa webovej stránky školy je vo Founexe zapísaných okolo 1500 detí a mladých ľudí vo veku od troch do 18 rokov, ktorí pochádzajú z viac ako 80 krajín. Túto lokalitu však navštevujú aj školáci z 25 kilometrov vzdialenej Ženevy.



Oba potvrdené prípady úzko súvisia s rodinou pozitívne testovanej osoby, ktorá sa vrátila z Juhoafrickej republiky. Test na prítomnosť tohto variantu vírusu musia navyše podstúpiť okrem študentov i ich rodičia a súrodenci.



Švajčiarska vláda v piatok oznámila, že od soboty ruší povinnú karanténu po prílete z krajín, kde sa vyskytol variant omikron. Toto opatrenie už podľa nej nemá zmysel, keďže omikron už cirkuluje i v rámci samotného Švajčiarska.



Agentúra AFP v tejto súvislosti konštatuje, že veľký počet lyžiarov vo švajčiarskych strediskách tvoria turisti z Británie, Belgicka a Holandska, ktoré sa tiež nachádzali na karanténnom zozname. Ľudia, ktorí sú už teraz v izolácii, ju môžu okamžite prerušiť, musia však ísť na PCR test.



Švajčiarsko po odhalení viacerých prípadov nákazy variantom omikron v piatich kantónoch zaviedlo cestovné obmedzenia pre región južnej Afriky a povinnú karanténu pre ľudí prichádzajúcich z 23 krajín vrátane Japonska, Spojeného kráľovstva či Kanady.



Všetky osoby prichádzajúce do Švajčiarska sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu a vyplniť vstupný formulár. Následne musia na štvrtý až siedmy deň absolvovať ďalší test. Výnimku z uvedených pravidiel majú osoby prichádzajúce z pohraničných regiónov v susedných štátoch, teda v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Lichtenštajnsku.



Agentúra AFP pripomína, že každý deň dochádza do Švajčiarska za prácou okolo 340.000 ľudí.



Švajčiarska vláda tiež rozhodla, že do krajiny nebudú môcť pricestovať neočkovaní zahraniční turisti z rizikových regiónov Schengenského priestoru.