Omilostili exprezidenta Kórejskej republiky usvedčeného z korupcie

Soul 27. decembra (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol udelil v utorok mimoriadnu milosť viacerým odsúdeným politikom vrátane svojho predchodcu v úrade, niekdajšieho prezidenta I Mjong-baka, ktorý si odpykával 17-ročný trest väzenia za korupciu a ďalšie trestné činy. Informuje o tom agentúra Reuters.



I Mjong-baka zatkli v marci 2018. Odsúdený bol za prijímanie úplatkov, spreneveru a zneužitie právomocí v súvislosti s korupčnou kauzou okolo závodu na výrobu náhradných dielov do automobilov. Týchto skutkov sa dopustil pred pôsobením i počas neho v prezidentskom úrade.



Odsúdili ho v roku 2020, z väzenia bol však odvtedy viackrát dočasne prepustený z dôvodu chatrného zdravia a potrebnej liečby. Naposledy mu výkon trestu pozastavili v júni v reakcii na jeho žiadosť, v ktorej sa odvolával na svoj zhoršujúci sa zdravotný stav.



Prezidentská milosť vstúpi do platnosti v stredu, pričom I Mjong-bakovi sa ňou zruší zvyšných 15 rokov trestu. Agentúra AP uvádza, že milosť v utorok udelili celkovo vyše 1300 ľuďom.



Pôvodne sa očakávalo, že exprezidenta omilostí Jun Sok-jol už v auguste, keď udelil svoju prvú milosť od nástupu do úradu. Trest vtedy – okrem iných – zrušil napríklad dedičovi technologického gigantu Samsung I Če-jongovi usvedčenému z korupcie.



I Mjong-bak je v poradí už štvrtým bývalým juhokórejským prezidentom, ktorý sa ocitol za mrežami. Jeho nasledovníčka v úrade, exprezidentka Pak Kun-hje (70), bola v súvislosti s korupčným škandálom, ktorý v roku 2017 ukončil jej pôsobenie na poste hlavy štátu, odsúdená až na 20-ročné väzenie. Aj ona však dostala prezidentskú milosť a z väzenia sa dostala vlani, teda po necelých piatich rokoch.