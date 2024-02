Omša za transrodovú aktivistku v New Yorku vyvolala pobúrenie

New York 20. februára (TASR) - Arcidiecéza v New Yorku v pondelok odsúdila konanie pohrebnej omše za známu transrodovú aktivistku a herečku, pričom vyjadrila najmä rozhorčenie nad "škandalóznym správaním" smútočných hostí.



Omša za Ceciliu Gentiliovú bola odslúžená minulý štvrtok v Katedrále sv. Patrika na Manhattane v New Yorku a prilákala veľké publikum, informovala v pondelok agentúra AP.



Katedrála sv. Patrika je architektonickou pamätihodnosťou Manhattanu a bola miestom pohrebov mnohých prominentných Newyorčanov vrátane senátora Roberta F. Kennedyho či záchranárov, ktorí zahynuli pri útokoch z 11. septembra 2001. Považuje sa za národnú katedrálu.



Priatelia a rodinní príslušníci Gentiliovej charakterizovali minulotýždňovú bohoslužbu ako "ikonickú" a "historickú", pričom organizátori pohrebu uvádzali, že Gentiliová bola prvou trans osobou, ktorá mala pohreb v Katedrále sv. Patrika.



Televízia CNN uviedla, že mnohí smútiaci prišli na omšu v červených šatách s perím, sieťovaných pančuchách a čipkovaných závojoch či v inom na pohreb neobvyklom oblečení.



Po tom, ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť videá z pohrebnej omše a informovali o nej aj médiá, niektorí vplyvní katolíci a konzervatívne skupiny reagovali ostrou kritikou.



Správca katedrály Enrique Salvo sa tiež netajil svojím pobúrením a uviedol, že cirkevní predstavitelia nepoznali identitu zosnulej osoby, keď súhlasili s usporiadaním bohoslužby. Rodina a priatelia totiž žiadali o pohrebnú omšu za katolíka.



Gentiliová síce vo svojej rodnej krajine Argentíne vyrastala v katolíckej rodine, ale v dospelosti bola zarytou ateistkou.



Cecilia Gentiliová bola známa ako obhajkyňa iných transrodových ľudí, ako aj pracovníkov v sexuálnom priemysle a ľudí nakazených vírusom HIV. Podľa statusu na Instagrame zomrela 6. februára vo veku 52 rokov.