OMV: Rakúsko už nie je závislé od ruského plynu

Viedeň 15. novembra (TASR) - Rakúsko už nie je závislé od ruského plynu. Informoval o tom v piatok rakúsky regulátor pre dodávky elektriny a plynu E-Control. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Rakúsko na rozdiel od susedného Nemecka a iných krajín EÚ v tomto roku stále pokrývalo v priemere 80 percent svojich potrieb plynu z ruských zdrojov. Teraz sa zabezpečili ďalšie potenciálne zásobovacie cesty, povedal šéf E-Control Alfons Haber.



"Aj keď Rusko zastaví dodávky, v domácnostiach túto alebo budúcu zimu nebude zima," povedal. Rakúske zásobníky plynu sú podľa jeho slov zaplnené na viac ako 90 percent a krajina má možnosť dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) cez Nemecko a Taliansko, dodal Haber.



Neistotu okolo dodávok ruského plynu zvýšil úspech pološtátnej rakúskej spoločnosti OMV na arbitrážnom súde s Gazpromom. Priznal jej odškodné viac ako 230 miliónov eur a OMV chce pohľadávku započítať do svojich platobných záväzkov voči Gazpromu. Nepredpokladá totiž, že ruský dodávateľ by odškodné uhradil.



Ruský štátny plynárenský gigant ovládaný Kremľom by mohol reagovať zastavením dohodnutých dodávok. Či a kedy to urobí je ťažké predpovedať, spoločnosť OMV je podľa svojho vedenia na takýto scenár v každom prípade pripravená.



Dlhodobé dohody o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu onedlho vypršia a analytici podľa Haberu preto predpokladajú dočasné zvýšenie cien plynu v krajine o približne 10 percent.



OMV je jediným zmluvným partnerom Gazpromu v Rakúsku. Odoberá asi 30 percent dodávok z Ruska pre vlastné potreby a svojich priemyselných zákazníkov, zvyšok predáva obchodným partnerom, ktorí zásobujú súkromný sektor.