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Omylom deportovaný Salvádorčan Abrego García odišiel do Španielska
Jeho prípad sa v roku 2025 stal symbolom sporu o hromadné deportácie migrantov, ktoré presadzuje prezident Donald Trump.
Autor TASR
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Washington 25. novembra (TASR) - Salvádorčan Kilmar Abrego García, ktorého americké úrady omylom deportovali do Salvádora, dobrovoľne opustil Spojené štáty a odcestoval do Španielska. V utorok to potvrdili predstavitelia USA. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Jeho prípad sa v roku 2025 stal symbolom sporu o hromadné deportácie migrantov, ktoré presadzuje prezident Donald Trump. Minister vnútornej bezpečnosti USA Markwayne Mullin uviedol, že je „potešený“, že sa Abrego García „sám deportoval“.
Abrego García, ktorý žil v štáte Maryland a je ženatý s Američankou, patril v marci 2025 medzi vyše 200 ľudí poslaných do salvádorskej väznice CECOT. Od roku 2019 mal v USA ochranu pred deportáciou, keďže mu v rodnej krajine hrozilo nebezpečenstvo. Ministerstvo spravodlivosti priznalo, že ho deportovali v dôsledku administratívnej chyby.
Do USA sa vrátil vlani v júni. Neskôr ho obvinili z organizovania nelegálnej prepravy migrantov, trestné konanie však bolo zastavené. Imigračné úrady sa ho následne pokúsili deportovať do Ugandy a Libérie.
Podľa televízie NBC News mu federálny sudca nariadil opustiť Spojené štáty do utorka.
Jeho prípad sa v roku 2025 stal symbolom sporu o hromadné deportácie migrantov, ktoré presadzuje prezident Donald Trump. Minister vnútornej bezpečnosti USA Markwayne Mullin uviedol, že je „potešený“, že sa Abrego García „sám deportoval“.
Abrego García, ktorý žil v štáte Maryland a je ženatý s Američankou, patril v marci 2025 medzi vyše 200 ľudí poslaných do salvádorskej väznice CECOT. Od roku 2019 mal v USA ochranu pred deportáciou, keďže mu v rodnej krajine hrozilo nebezpečenstvo. Ministerstvo spravodlivosti priznalo, že ho deportovali v dôsledku administratívnej chyby.
Do USA sa vrátil vlani v júni. Neskôr ho obvinili z organizovania nelegálnej prepravy migrantov, trestné konanie však bolo zastavené. Imigračné úrady sa ho následne pokúsili deportovať do Ugandy a Libérie.
Podľa televízie NBC News mu federálny sudca nariadil opustiť Spojené štáty do utorka.