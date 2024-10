Pomalá distribúcia proticovidových vakcín stála Austráliu miliardy

Sydney 29. októbra (TASR) - Pomalá distribúcia proticovidových vakcín v Austrálii stála krajinu najmenej 20 miliárd amerických dolárov, keďže prísne "lockdowny" a iné obmedzenia boli zbytočne predlžované. V utorok to skonštatoval vládny vyšetrovací tím. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Dvanásťmesačné vyšetrovanie poukázalo na počiatočné meškanie Austrálie pri distribúcii vakcín proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19. Vtedajší premiér Scott Morrison v určitej chvíli vyhlásil, že zavádzanie tejto látky "nie sú preteky".



Austrália zaviedla počas covidovej pandémie jedny z najprísnejších obmedzení na svete. Na dva roky fakticky uzavrela svoje medzinárodné hranice a na celé mesiace utlmila život vo veľkých mestách.



Vyšetrovaním sa zistilo, že mnohé mestá boli opätovne otvorené "o niekoľko mesiacov neskôr", ako mohli byť, čo podľa odhadov viedlo k "priamym ekonomickým nákladom" najmenej 20 miliárd USD.



"Tieto oneskorenia v obstarávaní nakoniec ovplyvnili načasovanie zavedenia vakcíny a predĺžili reštriktívne opatrenia v oblasti verejného zdravia, ktoré v tom čase platili už viac ako rok," uvádzajú vyšetrovatelia.



Hoci reakcia austrálskych úradov na covidovú pandémiu bola do veľkej miery úspešná, vyšetrovaním sa zistilo, že reštriktívne opatrenia a iné chyby vyvolali nedôveru vo vedcov a orgány verejného zdravotníctva.



V jednom konkrétnom prípade zlyhania tisíce cestujúcich mohli vystúpiť z výletnej lode skôr, ako boli k dispozícii výsledky testov na prítomnosť covidu. Zistilo to predchádzajúce vyšetrovanie.



Austrália zriadi nové centrum pre kontrolu chorôb, aby mohla lepšie riešiť situácie v prípade pandémií v budúcnosti, čo je kľúčové odporúčanie tohto vyšetrovania.