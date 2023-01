Online predaj Banksyho diel na pomoc Ukrajine bol pod útokom z Ruska

Londýn 10. januára (TASR) - Online predaj sieťotlačí britského graffiti umelca Banksyho, ktorého výťažok poputuje na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, sa stal terčom útokov z ruských IP adries. Oznámila to v utorok medzinárodná charitatívna organizácia Legacy of War Foundation, ktorá predaj organizovala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Banksy dal do predaja novú limitovanú sériu 50 originálnych sieťotlačí. Je na nich vyobrazená biela myš na kartónovej škatuli s nápisom FRAGILE (krehké), ktorého prvé dve písmená možno len vytušiť, keďže ich myš pri pokĺznutí sa rozdriapala svojimi pazúrikmi. Zostávajúce dobre čitateľné písmená tak tvoria slovo AGILE (agilné).



Na získanie jedného z podpísaných a jednotlivo očíslovaných výtlačkov v hodnote 5000 libier (5664 eur) bolo potrebné zaregistrovať sa do predaja na webstránke zmienenej charity. Organizácia v utorok informovala, že online predaj už uzavrela, pričom dostala vyše milión žiadostí o kúpu. Zároveň informovala, že bola aj terčom "3500 nepriateľských útokov z ruských IP adries".



"Momentálne vytrieďujeme zaregistrované vstupy, pričom úspešných uchádzačov zakrátko upovedomíme," píše ďalej nadácia Legacy of War Foundation na svojej webstránke.



Banksy sa v polovici novembra v rozhovore pre server o umení The Art Newspaper priznal k autorstvu siedmich grafitov, ktoré sa po odsune ruských okupačných vojsk z Kyjevskej oblasti objavili v tamojších mestách – na budovách zničených bombardovaním a ostreľovaním.