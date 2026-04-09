ONLINE: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

Teherán - Bager odstraňuje trosky na mieste útoku, pri ktorom bola zničená synagóga a okolité budovy v Teheráne v utorok 7. apríla 2026. Americko-izraelské údery v utorok nadránom „úplne zničili“ synagógu v iránskom hlavnom meste Teherán. Foto: TASR/AP

Teraz.sk prináša prehľad udalostí v Iráne MINÚTU PO MINÚTE.

Autor TASR/TERAZ.sk
Izrael a USA podnikli 28. februára masívny letecký útok na Irán. Ten reagoval útokmi na Izrael a americké ciele vo viacerých krajinách regiónu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu ráno potvrdil, že Izrael podporuje rozhodnutie Spojených štátov o dočasnom prímerí s Iránom. Podľa jeho slov sa však dohoda nevzťahuje na Libanon.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát