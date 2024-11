ONS: Egypt hostí 1,2 milióna utečencov zo Sudánu

Káhira 10. novembra (TASR) - Do Egypta každý deň prichádzajú stovky ľudí, ktorí utekajú z vojnou zmietaného susedného Sudánu, uviedla v nedeľu predstaviteľka Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Z oficiálnych údajov egyptskej vlády podľa piatkovej správy UNHCR vyplýva, že už viac než 1,2 milióna Sudáncov požiadalo o medzinárodnú ochranu v Egypte, píše TASR.



V Sudáne bojuje už od apríla 2023 armáda vedená generálom Abdalom Fattáhom Burhánom proti zoskupeniu RSF, ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. Vojna si vyžiadala už desaťtisíce obetí a vysídlila viac než 11 miliónov ľudí, pričom z nich 3,1 milióna podľa OSN hľadá útočisko za hranicami krajiny.



Egypt v súčasnosti hostí 546.746 sudánskych utečencov, ktorí sú oficiálne zaregistrovaní v UNHCR, ako aj ďalších, ktorí na registráciu zatiaľ čakajú, uviedla zástupkyňa pre vonkajšie vzťahy UNHCR v Egypte Christine Bishayová.



Sudánski občania tak "v súčasnosti tvoria dve tretiny z celkového počtu 827.644 registrovaných utečencov v krajine". Títo utečenci zastupujú celkovo 95 národností, a to vrátane štátnych príslušníkov Sýrie, Južného Sudánu a Eritrey.



Egypt sa tak podľa správy UNHCR o 1,2 milióne sudánskych utečencoch stal ich najväčším hostiteľom, a to aj napriek tomu, že počas vojny v Sudáne, s ktorým má dlhú hranicu, zaviedla Káhira prísnejšie požiadavky na vstup. Humanitárna kríza vyvolaná vojnou však podľa UNHCR vyvíja "obrovský tlak na egyptské zdroje a infraštruktúru".



"Spočiatku, na samom začiatku konfliktu, prichádzali do Egypta denne tisíce Sudáncov, potom sa ich počet ustálil na niekoľkých stovkách denne," dodala Bishayová.



Egyptská vláda na začiatku vojny pôvodne zrušila vízovú povinnosť pre sudánske ženy, deti a mužov nad 50 rokov. Avšak zhruba po mesiaci ju opäť zaviedla pre všetkých Sudáncov, takže mnohí z nich sa museli uchýliť k neregulárnym prechodom cez hranice.



Káhira tieto požiadavky na vstup ešte viac sprísnila v septembri tohto roka. Podľa nich musia teraz osoby prichádzajúce zo Sudánu získať okrem konzulárnych víz aj "predchádzajúce bezpečnostné povolenie".