ONS: Najvyššiu nadúmrtnosť zaznamenalo v prvom polroku 2020 Anglicko

Londýn/Madrid 30. júla (TASR) - Anglicko zaznamenalo v prvom polroku 2020 najvyššiu nadúmrtnosť spomedzi 21 európskych krajín. V Španielsku zase evidovali najvyšší nárast obetí koronavírusu. Vyplýva to z údajov britského Národného štatistického úradu (ONS) zverejnených vo štvrtok, informuje spravodajská stanica Sky News.



"Hoci Anglicko nemalo najvyššiu úmrtnosť, v porovnaní s inými krajinami malo najdlhšie nepretržité obdobie nadúmrtnosti. To spôsobilo, že Anglicko malo najvyššiu mieru nadúmrtnosti v Európe za celé obdobie," uvádza ONS.



Do týždňa končiaceho sa 29. májom bola kumulatívna úmrtnosť v Anglicku o 7,55 percenta vyššia ako priemerná úmrtnosť v rokoch 2015 - 2019.



Španielsko registrovalo druhý najvyšší počet prípadov nadúmrtnosti (6,65 percenta) - čiže počet úmrtí presahujúcich päťročný priemer. Tretie bolo Škótsko (5,11 percenta) nasledované Belgickom (3,89 percenta) a Walesom (2,78 percenta).



Najvyššiu nadúmrtnosť dosahovali koncom marca Španielsko a Taliansko, pričom v niektorých oblastiach išlo o nárast o 600-850 percent, píše agentúra AFP.



Nadúmrtnosť je podľa vedcov najspoľahlivejším ukazovateľom relatívneho dosahu pandémie ochorenia COVID-19. Dôvodom je, že jednotlivé krajiny evidujú úmrtia na nový druh koronavírusu SARS-CoV-2 rozličným spôsobom — nemusia napríklad do štatistík zaraďovať úmrtia, ktoré s pandémiou priamo nesúviseli. To sa týka okrem iného ľudí, ktorí zomreli preto, že im pre vyťaženosť nemocníc nebola načas poskytnutá zdravotná starostlivosť.



Analýza ONS predstavuje prvé rozsiahle porovnanie úmrtí na COVID-19 a vychádza z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad EÚ (Eurostat).