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Ontário kúpi 6 lietadiel a 5 helikoptér na boj s rozsiahlym požiarom
Hustý dym zo stoviek požiarov v Kanade vo štvrtok zahalil časť územia USA, od stredozápadu po severovýchod.
Autor TASR
Ottawa 17. júla (TASR) - Kanadská provincia Ontário zaplatí 465 miliónov dolárov za päť nových helikoptér a šesť nových požiarnych lietadiel na boj proti rýchlo sa šíriacim lesným požiarom, oznámil v piatok na tlačovej konferencii provinčný premiér Doug Ford. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Hustý dym zo stoviek požiarov v Kanade vo štvrtok zahalil časť územia USA, od stredozápadu po severovýchod. Úrady v reakcii na to vydali varovanie, aby obyvatelia zbytočné neopúšťali interiér.
„Cena bezpečnosti našich komunít nie je vyčísliteľná... nešetríme na výdavkoch,“ povedal Ford, no nespresnil, kedy lietadlá dorazia. Ontário doposiaľ nasadilo 150 hasičských jednotiek priamo v teréne a viac ako 80 požiarnych lietadiel a vrtuľníkov.
Požiare sú sústredné v odľahlej a riedko osídlenej časti provincie na severozápade, kde funguje iba letecká doprava. „Ide o veľmi zložitú situáciu... (je náročné aj) priletieť k týmto komunitám na nespevnené pristávacie dráhy, keď horí,“ povedal Ford. Doteraz bolo v plameňoch 650.000 akrov pôdy. Pre porovnanie, vlani horelo v rovnakom období 600.000 akrov.
Hustý dym zo stoviek požiarov v Kanade vo štvrtok zahalil časť územia USA, od stredozápadu po severovýchod. Úrady v reakcii na to vydali varovanie, aby obyvatelia zbytočné neopúšťali interiér.
„Cena bezpečnosti našich komunít nie je vyčísliteľná... nešetríme na výdavkoch,“ povedal Ford, no nespresnil, kedy lietadlá dorazia. Ontário doposiaľ nasadilo 150 hasičských jednotiek priamo v teréne a viac ako 80 požiarnych lietadiel a vrtuľníkov.
Požiare sú sústredné v odľahlej a riedko osídlenej časti provincie na severozápade, kde funguje iba letecká doprava. „Ide o veľmi zložitú situáciu... (je náročné aj) priletieť k týmto komunitám na nespevnené pristávacie dráhy, keď horí,“ povedal Ford. Doteraz bolo v plameňoch 650.000 akrov pôdy. Pre porovnanie, vlani horelo v rovnakom období 600.000 akrov.