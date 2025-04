Organizácia zriadila funkciu viceprezidenta Palestínskej samosprávy

Ramalláh 24. apríla (TASR) - Organizácia pre oslobodenie Palestíny (OOP) vo štvrtok rozhodla o zriadení novej funkcie viceprezidenta Palestínskej samosprávy. Podľa agentúry AFP, na ktorú sa odvoláva TASR, môže týmto krokom pripravovať pôdu pre nástupcu prezidenta Palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása.



„Uskutočnilo sa hlasovanie o vytvorení funkcie viceprezidenta,“ ozrejmil člen ústrednej rady OOP Rizk Namúra v rozhovore pre palestínsku televíziu. Funkcia viceprezidenta od založenia OOP v roku 1964 neexistovala.



Súčasný prezident Palestínskej samosprávy a predseda OOP, 89-ročný Mahmúd Abbás, patrí k najstarším svetovým lídrom. V novembri minulého roka vydal vyhlásenie, v ktorom upresnil, že ak sa post prezidenta uvoľní, jeho povinnosti by mal dočasne prevziať predseda parlamentu krajiny - Palestínskej národnej rady. Tento post v súčasnosti zastáva Rawhí Fattúh, ktorý pôsobil ako dočasný predseda Palestínskej samosprávy aj po smrti palestínskeho vodcu Jásira Arafata.



Abbás je oponentom radikálneho hnutia Hamas, ktoré vládne v Pásme Gazy. Lídrom Palestínskej samosprávy je od roku 2005, keď zvíťazil v prezidentských voľbách. Ďalšie voľby sa odvtedy neuskutočnili, čo Abbás obhajoval rozpormi medzi palestínskymi frakciami a odmietaním Izraela umožniť hlasovanie vo východnom Jeruzaleme. V marci však pripustil, že voľby by sa mohli konať budúci rok, ak to situácia dovolí.