Opakované voľby v Berlíne vyhrala CDU, sociálni demokrati prepadli

Berlín 13. februára (TASR) — Kresťanskodemokratická únia (CDU) sa stala jednoznačným víťazom nedeľňajších opakovaných parlamentných volieb v nemeckej metropole Berlín, ktorá má štatút spolkovej krajiny. Sociálni demokrati (SPD) so starostkou Franziskou Giffeyovou skončili s rozdielom len niekoľkých desiatok hlasov na druhom mieste pred zelenými, vyplýva podľa agentúry DPA z konečných výsledkov zverejnených v noci na pondelok.



CDU s volebným lídrom Kaiom Wegnerom získala 28,2 percenta hlasov, čo je o vyše desať percentuálnych bodov viac v porovnaní s voľbami v roku 2021.



S 18,4 percentami hlasov si sociálni demokrati zaknihovali svoj najhorší výsledok od roku 1950, hoci ešte v septembri 2021 ich volilo 21,4 percenta občanov.



Zelení, ktorí sú od roku 2016 v koaličnej vláde so stranou Ľavica a SPD, tiež dostali 18,4 percenta hlasov (18,9), za sociálnymi demokratmi však zaostali iba o 105 hlasov.



Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) si polepšila o viac ako jeden percentuálny bod získala 9,1 percenta hlasov.



Na nedeľňajšie voľby nebudú v dobrom spomínať ani v Slobodnej demokratickej strane (FDP), ktorá so ziskom 4,6 percenta hlasov (7,1) vypadla z ďalšieho krajinského parlamentu.



Berlínska CDU dosiahla svoj najlepší výsledok za viac ako 20 rokov a vzniesla nárok na zostavenie novej vlády. Tú by mohla vytvoriť buď s SPD, alebo so zelenými. Pokračovať však môže aj doterajšia trojkoalícia SPD, zelených a Ľavica, pričom Giffeyová by v tomto prípade mohla zostať starostkou. Tento variant podporujú zelení.



Na voľbách sa zúčastnilo 63,1 percenta z približne 2,4 milióna oprávnených voličov. V roku 2021 to bolo 75,4 percenta, no predvlani sa konali aj voľby do Spolkového snemu.



V Berlíne súd nariadil opakovanie hlasovania po tom, ako sa zistilo, že voľby v roku 2021 nespĺňali základné demokratické štandardy. Vedenie mesta tentoraz pozvalo aj medzinárodných pozorovateľov z Rady Európy.



Opakované voľby v Berlíne sú len druhým takýmto prípadom v povojnovej histórii Nemecka. Predtým sa po nezrovnalostiach pri hlasovaní museli v roku 1991 opakovať voľby v Hamburgu.