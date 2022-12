Opát kyjevskej lavry obvinil Zelenského z vyvíjania tlaku na veriacich

Kyjev/Praha 27. decemnra (TASR) — Opát Kyjevsko-pečerskej lavry, metropolita Pavel, sa obrátil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského so žiadosťou, aby ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC) neboli odobraté dva chrámy, ktoré na území kláštorného komplexu v Kyjeve využíva na základe zmluvy o prenájme uzavretej so štátom.



Ako v utorok uviedlo Rádio Sloboda (RFE/RL), metropolita Pavel zverejnil video, v ktorom informuje, že riaditeľ štátnej rezervácie Kyjevsko-pečerská lavra mu oznámil, že po 31. decembri už kňazi UPC "nemajú právo prekročiť prah refektára a Katedrály Nanebovzatia Panny Márie" v kláštornom komplexe.



Metropolita upozornil, že o tom nedostal písomné oznámenie, ktoré bolo treba poslať mesiac vopred. Prenájom oboch objektov sa UPC končí 31. decembra, dodalo RFE/RL.



Vo svojom videoposolstve metropolita apeluje na Zelenského, aby ľuďom na Ukrajine nespôsoboval ďalšie trápenie a traumu. Argumentuje, že "v čase vojny, nešťastia a smútku, keď ľudia hladujú v mraze a bez svetla, im netreba zobrať aj vieru".



"Chcete ľuďom vziať aj vieru? Chcete nám vziať poslednú nádej? Nerobte to," prosí duchovný.



Metropolita tiež žiada Zelenského, aby zabezpečil, že "tí ľudia, ktorí nemajú s cirkvou nič spoločne, nebudú určovať, kedy sláviť Vianoce a do ktorého chrámu ísť".



Agentúra DPA pripomenula, že Zelenskyj pred časom zakázal, aby na Ukrajine pôsobili náboženské organizácie s väzbami na Rusko. Okrem toho ukrajinská tajná služba SBU v uplynulých týždňoch vykonala razie v objektoch Kyjevsko-pečerskej lavry, ako aj v ďalších chrámoch a iných cirkevných objektoch UPC, pričom v nich našla okrem iného aj materiály svedčiace o sympatizovaní tamojších duchovných s kremeľským konceptom tzv. ruského sveta.



UPC, ktorá sa donedávna hlásila k moskovskému patriarchátu, po vypuknutí vojny na Ukrajine vyhlásila nezávislosť od ruskej pravoslávnej cirkvi. Listina osvedčujúca tento krok však zatiaľ nebola schválená príslušnými orgánmi na Ukrajine.



UPC síce už prestala používať slovné spojenie "moskovský patriarchát", ktoré bolo súčasťou jej názvu, ale stále si zachováva liturgické spoločenstvo s ruskou pravoslávnou cirkvou, napísala DPA.