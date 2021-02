Opatrenia, ktoré v ČR zaviedli v boji s pandémiou, prestali fungovať

Praha 4. februára (TASR) - Opatrenia, ktoré sa v ČR zaviedli v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu, prestali fungovať. Konštatoval to vo štvrtok minister zdravotníctva Jan Blatný, píše spravodajský portál iDNES.cz



Podľa Blatného za to môže prítomnosť britského variantu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa šíri minimálne o 35 - 70 percent rýchlejšie ako bežný variant, a taktiež nedodržiavanie vládnych opatrení. Vyzval preto občanov, aby sa správali ohľaduplnejšie, inak nemocniciam hrozí kolaps.



"Ak naozaj nezačneme dodržiavať opatrenia, môže sa stať, že nemocnice nebudú môcť prijímať ľudí s infarktom alebo mŕtvicou," upozornil Blatný na tlačovej konferencii.



Najpostihnutejšie sú podľa neho pohraničné horské regióny. Pohyb väčšieho množstva osôb medzi týmito oblasťami a zvyškom krajiny preto zvyšuje pravdepodobnosť rozšírenia ochorenia. Ľudia by tak podľa ministra nemali medzi regiónmi cestovať.



Blatný si je vedomý toho, že značná časť obyvateľov je už z epidémie psychicky i finančne vyčerpaná. Na občanov však apeloval, aby ešte nejaký čas vydržali. "Každodenné obchádzanie opatrení môže znamenať ich predĺženie o ďalšie týždne. Dodržujme opatrenia, cena za prehru by bola vysoká," dodal.



Vláda ČR vzhľadom na nepriaznivú situáciu zrejme na budúci pondelok (8.2.) požiada o predĺženie núdzového stavu. Vo štvrtok by o jej žiadosti mala na mimoriadnej schôdzi hlasovať Poslanecká snemovňa.



Koronavírusom SARS-CoV-2 sa od začiatku pandémie nakazilo už viac ako milión obyvateľov Českej republiky, čo však predstavuje len oficiálne potvrdené prípady. Odhaduje sa, že v skutočnosti mohlo infekciu prekonať až 20 percent obyvateľov ČR, teda zhruba dva milióny ľudí.