Opatrenia na obmedzenie pohybu v Rusku by mali predĺžiť do 12. mája

Moskva 26. apríla (TASR) - Režim obmedzenia pohybu by mal byť v Rusku predĺžený do 12. mája, tvrdí riaditeľ ruského Výskumného a klinického centra pre detské infekčné choroby Jurij Lobzin. Informovala o tom v nedeľu agentúra TASS.



Lobzin zdôraznil, že opatrenia o obmedzení pohybu nezostanú v platnosti, až kým sa nevytvorí vakcína. "Nie, nebude to trvať večne. Existujú biologické, epidemické zákony, ktoré hovoria, že to tak nebude," dodal.



Počet prípadov nákazy novým koronavírusom v Rusku stúpol v nedeľu o 6361 na 80.949, informovalo tamojšie krízové centrum. Za posledných 24 hodín podľahlo v krajine ochoreniu COVID-19, spôsobované novým koronavírusom SARS-CoV-2, 66 pacientov, čím sa celkový počet obetí zvýšil na 747. Z nemocníc prepustili 517 uzdravených ľudí. Celkovo sa tak z nákazy zotavilo 6767 ľudí.