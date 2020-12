Opatrenia ohrozujúce demokraciu prijalo počas pandémie 61 % krajín

Štokholm 9. decembra (TASR) - Viac ako 60 percent krajín sveta prijalo počas pandémie COVID-19 opatrenia, ktoré ohrozujú demokraciu a ľudské práva. Vyplýva to zo štúdie Medzinárodného inštitútu pre demokraciu a volebnú podporu (IDEA), ktorú zverejnili v stredu, píše agentúra AFP.



Inštitút so sídlom vo švédskom Štokholme na základe výskumu takmer na celom svete zistil, že 61 percent krajín v boji s koronavírusom "zaviedlo obmedzenia, ktoré boli buď nezákonné, neprimerané, neurčité alebo nepotrebné", a to prinajmenšom v jednej oblasti demokratických slobôd. Organizácia takto vyhodnotila 43 percent krajín považovaných za demokratické. Čo sa týka štátov s autoritárskou formou vlády, až 90 percent z nich zaviedlo nepatričné reštrikcie.



Podľa výsledkov štúdie s názvom Globálny stav demokracie je situácia najviac znepokojivá v Indii, ktorá patrí medzi demokratické krajiny. Odborníci z inštitútu IDEA tam zaznamenali obavy v deviatich z 22 skúmaných oblastí vrátane slobody pohybu, vyjadrovania a tlače. Nasledovali Alžírsko a Bangladéš s ôsmimi znepokojujúcimi bodmi. Ako ďalšie uviedli Čínu, Egypt, Malajziu a Kubu, kde sa vyskytli nedostatky v siedmich oblastiach. Rusko si pripísalo šesť takýchto znepokojivých bodov rovnako ako Saudská Arábia, Mjanmarsko, Jordánsko, Srí Lanka a Zimbabwe.



V správe sa spomína aj Slovensko, a to v jednej sfére ľudských práv. Poľsko v štúdii kritizovali za zorganizovanie volieb v čase pandémie, v ktorých vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) zvíťazila nad opozíciou len tesne. Obmedzené možnosti kampane v dôsledku pandémie a štátom kontrolované médiá ponúkajúce opozícii menší mediálny priestor vládnu stranu podľa správy IDEA neprávom zvýhodnili.



Až polovica z demokraticky riadených krajín si počas pandémie pohoršila, čo sa týka ľudských práv a demokratických noriem. Niektoré vládne kabinety v demokraciách napríklad obmedzovali informácie o ochorení COVID-19, zatiaľ čo nedemokratické režimy utajovali vypuknutie nákazy.



"Dalo sa očakávať, že autoritárske režimy, ktoré disponujú menšou mierou kontroly a nižšou mocenskou rovnováhou, využijú výhovorku, ktorú im pandémia poskytla, aby ešte viac posilnili svoju moc," uviedol pre AFP generálny tajomník inštitútu IDEA Kevin Casas-Zamora. "Prekvapivejšie je však to, že mnohé demokracie prijali opatrenia, ktoré sú problematické z hľadiska demokracie a ľudských práv," konštatoval.



"Pandémia je urýchľovačom trendov, ktoré už platili aj pred jej vypuknutím," povedal Casas-Zamora. Vysvetlil, že autoritárske režimy sa stali ešte autoritárskejšími a výzvy v oblasti právneho štátu a dodržiavania základných ľudských práv, ktorým čelili niektoré demokracie aj pred koronakrízou, sa teraz ešte viac vyostrili.