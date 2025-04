Opatrenia počas konkláve budú podobné ako na pohrebe Františka

Rím 30. apríla (TASR) - Konkláve kardinálov, na ktorom sa má zvoliť nástupca zosnulého pápeža Františka, budú sprevádzať podobné bezpečnostné opatrenia ako počas jeho pohrebu, ktorý sa odohral uplynulú sobotu. V stredu o tom informoval rímsky prefekt Lamberto Giannini, uviedla agentúra ANSA, píše TASR.



Podľa Gianniniho je ťažké predpovedať, kedy bude nový pápež zvolený. Konkláve, ktoré sa začne 7. mája, však do Ríma opäť privedie desaťtisíce ľudí. Ubezpečil, že bezpečnostné zložky budú na túto situáciu pripravené.



Niekoľko dní pred Františkovým pohrebom boli v Ríme a Vatikáne zosilnené policajné hliadky. Nad Vatikánom a priľahlými časťami Ríma prelietavali drony a bezpečnosť bola sprísnená aj na staniciach metra a pozdĺž rieky Tiber, najmä v blízkosti Via Conciliazione – ikonickej ulice vedúcej na Námestie sv. Petra, kde sa konala pohrebná omša. Zúčastnilo sa na nej asi 250.000 ľudí a ďalších asi 150.000 ich lemovalo trasu, po ktorej následne prevážali rakvu s telom do Baziliky Panny Márie Väčšej v Ríme, kde si pápež želal byť pochovaný.



Konkláve sa začne 7. mája podľa rovnakého harmonogramu ako predchádzajúce konkláve v roku 2013. Votívnej omši za voľbu pápeža (Pro Eligendo Papa), ktorá sa bude sláviť o 10.00 h v Bazilike sv. Petra, bude predsedať kardinál Giovanni Battista Re, dekan kardinálskeho kolégia. Konkláve sa oficiálne začne o 16:30 h modlitbou v Paulínskej kaplnke. Kardináli voliči sa pred vstupom v procesii do neďalekej Sixtínskej kaplnky ešte pomodlia Litánie ku všetkým svätým. Po speve gregoriánskeho hymnu Veni Creator Spiritus zložia slávnostnú prísahu a pristúpia k prvému hlasovaniu.



Aby bola voľba nového pápeža platná, daný kandidát musí získať aspoň dve tretiny hlasov, spočítaných na základe prítomných a hlasujúcich kardinálov.



Výsledky hlasovania sa podľa tradície oznamujú farbou dymu valiaceho sa z komína na streche Sixtínskej kaplnky, kde sa v peci z roku 1939 spália hlasovacie lístky: čierny dym znamená, že nebola dosiahnutá dvojtretinová väčšina; biely dym signalizuje zvolenie nového pápeža. Aby sa predišlo zmätku, biely dym je teraz sprevádzaný aj hlaholom zvonov Baziliky sv. Petra.



Nového pápeža bude voliť 133 kardinálov-voliteľov. Kardináli, ktorí sa v stredu zišli na ďalšej kongregácii, v stredu potvrdili volebné právo pre všetkých kardinálov prítomných na konkláve. Podľa apoštolskej konštitúcie Universi Dominici Gregis, ktorá upravuje konkláve, má totiž nového pápeža voliť 120 kardinálov. Zosnulý pápež František však tento limit obišiel tým, že vymenoval viac než 120 kardinálov mladších ako 80 rokov. Kardinálsky zbor v stredu vyzval veriacich, aby ich rozhodovanie podporili svojimi modlitbami.