Opatrenia proti koronavírusu viedli v JAR k útokom na prázdne školy

Johannesburg 14. apríla (TASR) - Takmer 200 vlámaní do škôl zaznamenali v Južnej Afrike počas prvých 17 dní na päť týždňov naplánovaného obdobia, keď v celej JAR platia obmedzenia na pohyb ľudí súvisiace s epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine.



Ministerka pre základné školstvo Angie Motshekgaová podľa agentúry AFP uviedla, že od 27. marca, keď reštrikcie začali platiť, došlo k trestným činom v 183 školách. Šlo o podpaľačské útoky, krádeže počítačov a tlačiarní, niekde dokonca aj stoličiek z tried.



Tieto informácie sa pritom objavili len niekoľko dní po tom, čo minister pre záležitosti polície Bheki Cele oznámil dramatický pokles zločinnosti v Juhoafrickej republike, ktorý bol zaznamenaný po obmedzení pohybu ľudí a zákaze predaja alkoholu.



Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa vo svojom každotýždňovom vyhlásení označil za poľutovaniahodné a "za veľkú vinu našej spoločnosti, že desiatky škôl boli vykradnuté, zničené alebo do tla vypálené". Školy v JAR sú zavreté takmer mesiac.



Podľa bilancie z pondelka Juhoafrická republika eviduje 2272 pozitívne testovaných na koronavírus SARS-CoV-2. Komplikáciám súvisiacim s chorobou COVID-19, ktorú koronavírus vyvoláva, podľahlo v tejto krajine 27 ľudí.