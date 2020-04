VEDCI:Opatrenia proti šíreniu koronavírusu zachránili desaťtisíce ľudí

Londýn 1. apríla (TASR) - Včasné opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu už v celej Európe zachránili desaťtisíce životov. Vyplýva to zo štúdie vedcov z King's College v Londýne, informuje televízia portál CNN.



Skúmaním údajov v 11 európskych krajinách vedci dospeli k záveru, že opatrenia ako obmedzenie voľného pohybu či sociálnych kontaktov tam do 31. marca odvrátili 59.000 úmrtí.



Štúdia ďalej uvádza, že v Taliansku sa zabránilo 38.000 a v Španielsku 16.000 úmrtiam - v porovnaní so situáciou, keby neboli v týchto krajinách zavedené žiadne opatrenia. V prípade Talianska sa tiež spomína, že napriek narastajúcemu tlaku na systém poskytovania zdravotnej starostlivosti krajina táto odvrátila veľkú katastrofu.



Vedci okrem toho predpokladajú, že v 11 sledovaných krajinách sa vírusom nakazí v priemere 4,9 percenta populácie čo naznačuje, že "Európania nie sú blízko k vybudovaniu kolektívnej imunity".