Opatrenia proti súdnemu šikanovaniu médií podporili i Slováci

Brusel 11. novembra (TASR) - Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu Robert Hajšel (Smer-SD) a Vladimír Bilčík (SPOLU) vo štvrtok podporili potrebu prijať opatrenia zamerané voči tzv. strategickým žalobám proti verejnej účasti (SLAPP), ktorým často čelia novinári, mimovládne organizácie a iné subjekty občianskej spoločnosti.



Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil prijatie celoeurópskych opatrení proti právnym úkonom, ktorých cieľom je zastrašiť alebo umlčať médiá a kritikov.



Hajšel z frakcie socialistov (S&D) pre TASR uviedol, že výzvu pre Európsku komisiu, aby predložila balík opatrení zameraných proti zastrašovaniu novinárov a rôznych kritikov podporil, lebo v Únii neexistujú spoločné minimálne normy na ich ochranu pred zneužívaním právnych krokov zo strany ich prenasledovateľov.



"V celej EÚ, v niektorých štátoch viac, v iných menej, čelia totiž nepohodlní kritici rôznym žalobám a sankciám zo strany navrhovateľov, či už ide rôznych boháčov, oligarchov alebo politikov usilujúcich sa o zneužitie právnych procedúr vo svoj prospech a na umlčanie a zbavenie sa týchto kritikov. Pre obete týchto súdnych stíhaní treba zabezpečiť právnu pomoc a psychologickú podporu," odkázal europoslanec.



Bilčík zo skupiny európskych ľudovcov (EPP) v tejto súvislosti uviedol, že EP dlhodobo tlačí na to, aby v Únii bol mediálny priestor slobodný a nezávislý a aby si novinári mohli poctivo robiť svoju prácu bez nejakých tlakov, či už politických alebo finančno-ekonomických. Pripomenul, že je dôležité poslanie novinárov chrániť, lebo dianie z posledných rokov v EÚ ukazuje, že sa necítia bezpečne, sú zastrašovaní a dokonca aj vraždení. Po známych vraždách slovenského novinára Jána Kuciaka a maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej došlo v tomto roku k vraždám novinárov aj v Grécku a Holandsku.



"Sloboda médií nie je samozrejmá ani v EÚ. Viaceré členské krajiny s tým majú problém. Najnovšia politická iniciatíva je o väčšej angažovanosti Európskej komisie, aby našla nástroje na ochranu novinárov a tiež aktivistov občianskej spoločnosti a informátorov, ktorí odkrývajú korupčné kauzy," vysvetlil.



Dodal, že jedným z takýchto nástrojov je aj lepšia ochrana novinárov a aktivistov pred strategickými žalobami, čiže nenáležitými súdnymi procesmi. Tie sú často o tom, že oligarchovia, vplyvní podnikatelia či politici sa snažia novinárov alebo aktivistov dostať za mreže a znemožniť ich.



"Pokiaľ majú novinári súdne civilné procesy, kde sa snažia chrániť si svoje meno a trávia na súdoch veľa času, tak samozrejme sú vystavení vysokým nákladom. Sú demotivovaní, aby robili svoju prácu, čiže je to snaha odstaviť novinárov od novinárskej práce," upozornil. A dodal, že takýchto procesov je v EÚ veľa a čelila im napríklad aj zavraždená Caruanová Galiziová.



Bilčík skonštatoval, že zavádzať celoeurópske pravidlá na zvýšenie bezpečnosti a práv novinárov má zmysel, lebo cez "európsky tlak" bude možné lepšie ochrániť novinárov v tých členských krajinách, kde legislatíva nie je zosúladená s právom EÚ do tej miery ako by mala byť.



Príslušné nelegislatívne uznesenie o opatreniach voči SLAPP vo štvrtok podporilo 444 poslancov EP. Proti bolo 48 a 75 sa zdržalo hlasovania.



Takéto žaloby sú podľa zákonodarcov často neopodstatnené a ich zámerom je zastrašiť a profesionálne zdiskreditovať osoby, voči ktorým sú namierené, s cieľom donútiť ich k mlčaniu prostredníctvom vydierania či súdneho konania.