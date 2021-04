Opatrenia stavu núdze navrhla maďarská vláda predĺžiť až do jesene

Budapešť 21. apríla (TASR) - Maďarská vláda v utorok večer predložila parlamentu návrh predĺženia opatrení stavu mimoriadnej epidemiologickej situácie až do jesene, informoval v stredu spravodajský server magyarnarancs.hu.



Parlament vlani 18. novembra poveril kabinet vládnutím prostredníctvom nariadení v čase stavu núdze s platnosťou do 8. februára. Vláda vo vlastnej právomoci potom predĺžila túto lehotu o ďalších 15 dní a následne zákonodarný zbor poskytol vláde ďalších 90 dní na vládnutie dekrétmi, teda do 23. mája.



Vláda však teraz navrhla predĺžiť platnosť tejto právnej normy tak, aby platila do 15 dní po začatí jesennej schôdze parlamentu, ktorej termín zatiaľ nie je určený. Zvyčajne sa ale začína až po 15. septembri, konštatoval server.



V návrhu je zakotvené, že kabinet môže stav núdze ukončiť aj skôr.



Vláda návrh zdôvodnila okrem iného tým, že sa v Európe i v Maďarsku šíri britská mutácia nového druhu koronavírusu, preto je nutná intenzívnejšia epidemiologická ochrana založená na rýchlom a účinnom rozhodovaní. "Doteraz prijímané mimoriadne a prechodné právne rámce dobre poslúžili tomuto cieľu," cituje server z vládneho návrhu.



V rámci sprísnených opatrení platí okrem iného zákaz nočného vychádzania, zákaz zhromažďovania či povinnosť nosenia rúšok.



Počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 v Maďarsku v stredu opäť prekročil hranicu 200, keď za posledný deň zomrelo 207 pacientov. Pribudlo 2527 nakazených novým druhom koronavírusu.



Od vypuknutia koronavírusovej pandémie evidujú celkom 757.360 infikovaných a 25.787 úmrtí. V súčasnosti podľa expertov v Maďarsku pravdepodobne vrcholí tretia vlna pandémie. Aktuálne je nakazených 266.823 osôb.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)