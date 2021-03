Opatrenia v Maďarsku čiastočne zmiernia až po Veľkej noci

Budapešť 26. marca (TASR) - Súčasné epidemiologické opatrenia zostanú v Maďarsku v platnosti prinajmenšom do Veľkej noci. Až po nej bude možné zmierniť zákaz vychádzania a otvoriť obchody pri obmedzení počtu zákazníkov, povedal v piatok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás.



Gulyás podľa spravodajského servera penzcentrum.hu spresnil, že zákaz vychádzania bude po veľkonočných sviatkoch začínať až po 22.00 h (oproti súčasnému po 20.00 h), pričom platiť bude rovnako ako teraz - do 05.00 h ráno. Obchody tak budú môcť byť otvorené od skorého rána až do 21.30 h.



V obchodoch však bude obmedzený počet osôb tak, aby na jedného zákazníka pripadalo aspoň desať metrov štvorcových.



Materské, základné a stredné školy sa budú môcť otvoriť 19. apríla. Podľa informácií operačného štábu sa 1. apríla začne s očkovaním pedagógov proti vírusu SARS-CoV-2. Učitelia, ktorí sa zaregistrujú na podanie vakcíny, by mali byť zaočkovaní v priebehu jedného týždňa.



Za posledný deň zomrelo v Maďarsku v súvislosti s komplikáciami spôsobenými ochorením COVID-19 ďalších 275 ľudí, čo je vôbec najvyšší počet od vypuknutia koronavírusovej pandémie. Počet obetí pandémie tak stúpol na 19.499. Pribudlo aj 11.265 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čím sa celkový počet infikovaných zvýšil na 614.612.



V nemocničnom ošetrení je v súčasnosti v Maďarsku 11.823 pacientov s covidom, z ktorých 1480 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.



Zaočkovaných proti koronavírusu je v Maďarsku už 1.803.533 ľudí, čo je 17,9 percenta obyvateľstva. Obe dávky očkovacej látky dostalo 594.662 osôb.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)