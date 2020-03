Opatrenia voči koronavírusu zaviedli aj štáty v Tichom oceáne

Canberra 18. marca (TASR) - Ostrovné štáty v Tichom oceáne zaviedli nové obmedzenia a opatrenia v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu ešte predtým, než sa pandémia rozšíri v celom regióne. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Okrem Francúzskej Polynézie sa ochorenie COVID-19 zatiaľ nepotvrdilo v nijakej z ostrovných krajín v tejto oblasti.



Bývalá britská kolónia Nauru - štát s najmenším počtom obyvateľov po Vatikáne - vyhlásil stav núdze. Tamojšia vláda takisto pozastavila všetky lety okrem jediného spojenia do austrálskeho mesta Brisbane premávajúceho raz za dva týždne. Všetci, čo sa odtiaľ vrátia, budú musieť na 14 dní najprv zostať v prechodnom ubytovaní.



"Nauru je obzvlášť zraniteľný voči hrozbe koronavírusu. Ako ukazuje celosvetový dosah, ak by sa vírus dostal na Nauru, mohlo by to byť devastačné," uvádza sa v utorňajšom vyhlásení vlády.



Fidži zase uzavrelo svoje hranice pre cestujúcich zo Španielska. Predtým už zakázalo vstup do krajiny pre ľudí prichádzajúcich z Číny, Južnej Kórey a Iránu.



Fidži zrušilo všetky medzinárodné podujatia a cudzinci v krajine dostali zákaz zúčastňovať sa na miestnych podujatiach, povedal v prejave adresovanom národu v utorok večer premiér Frank Bainimarama.



Predseda vlády dodal, že všetci ministri a vládni predstavitelia majú zákaz cestovať do zahraničia a takisto vyzval občanov Fidži, aby sa zriekli cestovania. Výletným lodiam zakázal v krajine zakotviť.



Vanuatu, ostrovná krajina v oblasti Koralového mora východne od Austrálie - takisto oznámila, že predlžuje zákaz pre výletné lode na 60 dní a znížila aj počet medzinárodných letov smerujúcich do krajiny. Vanuatský úradujúci premiér Charlot Salwai v prejave k národu v utorok večer ohlásil aj dočasné zastavenie programu pre sezónnych pracovníkov v Austrálii a na Novom Zélande.



Prezident Novej Kaledónie Thierry Santa v utorok oznámil zrušenie všetkých letov do tohto francúzskeho teritória. Marshallove ostrovy zakázali medzinárodnú dopravu na dva týždne. Školy v Mikronézii zostali zatvorené. Papua-Nová Guinea pozastavila všetky lety z Hongkongu, Filipín, Japonska a austrálskeho Sydney. Krajina zaviedla aj 14-dňovú karanténu pre všetkých ľudí vracajúcich sa z členských krajín EÚ, ako aj z Británie, Číny a Spojených štátov.



Ministerstvo zdravotníctva v Tongskom kráľovstve v utorok uviedlo, že osoby cestujúce z krajín, kde sa objavil lokálny prenos vírusu v rámci komunity, ako aj tí, čo cez tieto krajiny prechádzajú, budú musieť zostať dva týždne v samoizolácii.