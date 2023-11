OPCW hlasovala za obmedzenie vývozu chemického materiálu do Sýrie

Haag 30. novembra (TASR) - Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) vo štvrtok hlasovala za obmedzenie vývozu chemických látok a súvisiacich technológií do Sýrie. Vláda tejto arabskej krajiny totiž čelí obvineniam z porušovania Dohovoru o zákaze používania chemických zbraní, informovala o tom agentúra AFP.



Príslušnú rezolúciu predložilo 48 krajín vrátane Británie, Francúzska, Nemecka a Spojených štátov. Dokument vyzýva na "kolektívne opatrenia" vrátane zamedzenia "priamym a nepriamym dodávkam, predaju alebo transferu chemických prekurzorov, zariadení a vybavenia na výrobu chemických látok s dvojakým použitím" a iných súvisiacich technológií do Sýrie.



Ďalej sa v nej uvádza, že Damask spôsobil "vážne škody na predmete a účele Dohovoru o zákaze chemických zbraní". OPCW zároveň tvrdí, že Sýria naďalej vlastní a používa svoje nedeklarované chemické zbrane, ktoré už mala v súlade so svojimi záväzkami zničiť.



Sýria v roku 2013 súhlasila so vstupom do OPCW krátko po tom, čo pri údajnom útoku chemickými zbraňami zahynulo vyše 1400 ľudí neďaleko hlavného mesta Damask.



OPCW od tejto udalosti obviňuje režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada z opakovaných chemických útokov na civilistov v tejto krajine zmietanej občianskou vojnou. Sýrii boli zároveň v roku 2021 pozastavené hlasovacie práva v OPCW v reakcii na útoky jedovatým plynom na civilistov z roku 2017. Damask tieto obvinenia odmieta.



Občianska vojna v krajine vypukla v roku 2011 po tom, čo vládne represie voči pokojným demonštráciám prerástli do konfliktu, do ktorého sa zapojili aj zahraničné mocnosti. Dosiaľ v nej zahynulo viac ako pol milióna ľudí a približne polovica ľudí, ktorí v krajine žili pred vojnou, museli opustiť svoje domovy.