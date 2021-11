OPCW opäť žiada Rusko, aby poskytlo informácie ku kauze Navaľnyj

Haag 29. novembra (TASR) - Rusko neposkytlo dostatočné informácie na objasnenie pokusu o otravu opozičného ruského politika Alexeja Navaľného, o ktoré začiatkom októbra žiadali členovia Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Uvádza sa to v novom vyhlásení OPCW, ktoré podpísalo 55 krajín, informovala v pondelok agentúra Interfax.



V dokumente sa zdôrazňuje, že Rusko vo svojej odpovedi "neposkytlo dostatočné informácie na to, aby odpovedalo na pochybnosti a obavy, ktoré vznikli".



Autori pôvodného súboru otázok ich Rusku 5. novembra adresovali znova; zatiaľ však neprišla žiadna odpoveď.



Krajiny, ktoré podpísali výzvu, apelovali na Rusko, aby poskytlo "všetky potrebné vysvetlenia" a postavilo pred súd tie osoby, ktorí použili chemické zbrane na pokus o otrávenie Navaľného.



Stály predstaviteľ Ruska pri OPCW Alexandr Šuľgin v reakcii na tento vývoj deklaroval, že na otázky uvedené vo vyhlásení Rusko poskytlo "komplexné odpovede". Naopak obvinil Francúzsko, Švédsko, Nemecko a Britániu, že neodpovedali na protiotázky Moskvy.



Vlani 20. augusta Navaľného hospitalizovali v nemocnici v Omsku na ruskej Sibíri po tom, ako mu počas letu z Tomska prišlo nevoľno. Neskôr stratil vedomie. Z Omska ho 22. augusta previezli do Berlíne, kde ho hospitalizovali na klinike Charité a kde sa aj testmi zistilo, že bol podľa všetkého otrávený.



Experti OPCW v októbri minulého roku dospeli k záveru, že Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny novičok. Rusko trvá na tom, že vo vzorkách odobratých z tela Navaľného sa nenašli žiadne stopy jedu a vyšetrovanie celého prípadu odmieta.



Spomínaná výzva adresovaná Rusku zaznela na zasadnutí konferencie OPCW, ktorá sa od 29. novembra do 3. decembra koná v Haagu.