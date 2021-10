OPCW: Rusko má 10 dní, aby objasnilo pokus o otravu Navaľného

Haag 6. októbra (TASR) - Skupina 45 krajín sveta - vrátane USA, Británie, Nemecka a Kanady - žiada prostredníctvom Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), aby Rusko podalo vysvetlenia týkajúce sa otravy ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. V súlade s pravidlami OPCW má Moskva na odpoveď desať dní, informovala v utorok agentúra AFP.



Západné štáty sú presvedčené, že líder ruskej opozície Navaľnyj bol v auguste minulého roku v Rusku otrávený nervovoparalytickou látkou zo sovietskych čias - novičkom.



Z pokusu o otravu sa zotavoval v Nemecku, odkiaľ sa v januári vrátil do Ruska, kde bol okamžite zadržaný a krátko na to odsúdený na trest väzenia, ktorý si momentálne odpykáva.



Výkonná rada OPCW, ktorá pozostáva zo 41 členských štátov, sa tento týždeň stretáva v Haagu s cieľom prediskutovať pokrok, ktorý ľudstvo dosiahlo pri likvidácii chemických zbraní, a to vrátane prijímania opatrení v prípade, že zmluvné strany neplnia svoje povinnosti.



Západné štáty tiež vyzvali Sýriu, ktorej je Rusko spojencom, aby na svojom území povolila misiu zbrojných inšpektorov, pretože panuje podozrenie, že Damask naďalej porušuje svoje záväzky voči OPCW.



Výzvy na objasnenie Navaľného otravy adresovalo Rusku už viacero západných štátov.



OPCW predtým oznámila, že Navaľnyj bol otrávený typom látkou novičok, ktorá nie je v zoznamoch chemikálií uvedených v prílohe k Dohovoru o zákaze chemických zbraní.



Ruské úrady však naďalej rozhodne odmietajú obvinenia zo zapojenia do incidentu s Navaľným.



Samotný Navaľnyj z útoku obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina.



Británia medzitým uviedla, že bude naďalej vyvíjať tlak na Rusko v súvislosti s pokusom o otravu novičkom, ktorému bol v roku 2018 v anglickom meste Salisbury vystavený bývalý dvojitý agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra. Kým Skripaľovci sa z otravy zotavili, policajt vyšetrujúci prípad vážne ochorel a miestna žena, ktorá prišla do styku s látkou novičok, zomrela.