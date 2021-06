OPCW: Sýria pravdepodobne použila chemické zbrane 17-krát

New York 4. júna (TASR) - Generálny riaditeľ Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) Fernando Arias informoval Bezpečnostnú radu OSN, že experti OPCW preskúmali 77 obvinení voči Sýrii a dospeli k záveru, že v 17 prípadoch boli pravdepodobne alebo určite použité chemické zbrane. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Skutočnosť, že aj osem rokov po tom, čo sa Sýria pripojila k dohovoru o chemických zbraniach, ktorý zakazuje ich výrobu alebo použitie, zostáva veľa otázok ohľadne jej počiatočného vyhlásenia o jej zbraniach, zásobách a prebiehajúcom programe, označil Arias za "znepokojujúcu realitu".



Uviedol, že OPCW sa bude pri svojich ďalších konzultáciách so Sýriou zaoberať novým problémom – "prítomnosťou novej bojovej otravnej látky vo vzorkách zozbieraných vo veľkých skladovacích kontajneroch v septembri 2020".



Arias uviedol, že poslal list informujúci sýrsku vládu, že má v úmysle vyslať tím OPCW, aby túto záležitosť preskúmal od 18. mája do 1. júna, a požiadal o víza. Keďže do 26. mája nedostal zo Sýrie odpoveď, "rozhodol sa odložiť túto misiu až do odvolania".



Členské štáty OPCW v apríli odhlasovali, že Sýrii budú odobraté práva v tejto organizácii, čo bolo bezprecedentným krokom. Opatrenie bolo reakciou na vyšetrovanie, ktoré OPCW uskutočnila minulý rok a ktorým sa zistilo, že sýrske vzdušné sily pri troch útokoch na dedinu Lataminá v roku 2017 použili nervovoparalytickú bojovú látku sarin a chlórový plyn.



Sýria stále popiera používanie chemických zbraní a trvá na tom, že všetky svoje zásoby odovzdala v súlade s dohodou z roku 2013.