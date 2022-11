OPCW: Vojna zvýšila hrozbu použitia zbraní hromadného ničenia

Haag 28. novembra (TASR) - Invázia ruskej armády na Ukrajinu opäť zvýšila hrozbu použitia zbraní hromadného ničenia, uviedol v pondelok generálny riaditeľ Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) Fernando Arias.



"Situácia na Ukrajine opäť zvýšila reálnu hrozbu, ktorú predstavujú zbrane hromadného ničenia vrátane chemických zbraní," povedal Arias na úvod výročného zasadnutia OPCW v Haagu, ako s odvolaním sa na agentúru AFP informuje TASR.



Tento stav podľa Ariasa "vyostril existujúce napätie do bodu, keď nemožno predpokladať jednotu medzinárodného spoločenstva v spoločných globálnych výzvach súvisiacich s medzinárodnou bezpečnosťou a mierom."



Medzinárodné odzbrojovacie organizácie ako OPCW - laureát Nobelovej ceny za mier z roku 2013 - sa "teraz stali miestami konfrontácií a nezhôd," uviedol Arias s poľutovaním.



AFP pripomenula, že vyhrážky a obvinenia o možnom použití jadrových, chemických a biologických zbraní sa objavili krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine vo februári tohto roku, no bez akýchkoľvek dôkazov o ich nasadení.



Generálny riaditeľ OPCW vo svojom prejave pripomenul Rusku a Ukrajine, že patria medzi 193 krajín, ktoré sa zaviazali, že "nikdy a za žiadnych okolností nebudú vyvíjať, vyrábať, získavať, skladovať, prenášať alebo používať chemické zbrane".



Dodal, že OPCW "naďalej pozorne sleduje vážnu situáciu (na Ukrajine) a zostáva v kontakte so stálymi zastúpeniami Ruskej federácie i Ukrajiny".



AFP podotkla, že OPCW Ukrajine na jej žiadosť poskytla školenie pre zásahové tímy záchranných zložiek v prípade chemického útoku alebo úniku chemikálií.