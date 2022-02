OPEC+ bude chcieť integrovať Irán do dohody o obmedzovaní produkcie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn/Teherán 18. februára (TASR) - Ropné zoskupenie OPEC+ bude chcieť zaradiť Irán do svojej dohody o obmedzovaní produkcie, ak sa svetovým mocnostiam a Teheránu podarí uzatvoriť dohodu o jadrovom programe Iránu. Dôvodom je zabrániť konkurencii na ropnom trhu, čo by ovplyvnilo vývoj cien komodity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z ropného trhu.Úspešný výsledok rokovaní predpokladá zrušenie sankcií voči Teheránu zo strany USA a zvýšenie exportu ropy na svetové trhy. To by podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) znamenalo návrat na trh zhruba 1,3 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov).V dôsledku súčasných sankcií, ktoré sa týkajú aj exportu ropy, je Irán oslobodený od uplatňovania dohody o obmedzovaní produkcie medzi Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími producentmi na čele s Ruskom. Tí spolu tvoria OPEC+. Toto oslobodenie Teheránu umožňuje zvyšovať ťažbu, ak sa však sankcie uvoľnia, OPEC+ už nebude chcieť nechávať Irán mimo dohody. "," uviedli zdroje pre Reuters.Zdroj znalý iránskych pomerov a uvažovania jeho predstaviteľov uviedol, že Teherán sa najskôr bude snažiť obnoviť pôvodný objem ťažby, dá sa však očakávať, že po rokovaniach s OPEC+ sa na ťažobných kvótach dohodne. "," dodal zdroj.Irán produkuje približne 2,5 milióna barelov ropy denne. To je o 1,3 milióna barelov/deň menej než v roku 2018, keď vtedajší americký prezident Donald Trump jednostranne odstúpil od jadrovej dohody s Teheránom a na krajinu uvalil sankcie. Výsledkom bol drastický pokles príjmov Teheránu z vývozu komodity.Podľa ďalších zdrojov z ropného trhu je zrušenie sankcií voči Teheránu pre USA logické, keďže prílev iránskej ropy na trh by znamenal pokles cien. Tým by sa znížil aj tlak na administratívu prezidenta Joea Bidena v dôsledku vysokej inflácie. Navyše, dodali zdroje, dá sa očakávať, že USA budú chcieť takýmto spôsobom riešiť aj situáciu na energetickom trhu, ktorý reaguje na zvýšené napätie na ruskom-ukrajinských hraniciach. "," dodali zdroje.