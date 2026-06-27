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OpenAI obmedzil prístup k novým modelom AI na žiadosť americkej vlády
Začiatkom júna podobne obmedzila prístup k svojmu novo-predstavenému softvéru aj konkurenčná spoločnosť Anthropic po pokyne americkej vlády.
Autor TASR
San Jose 27. júna (TASR) – Spoločnosť OpenAI, ktorá stojí za vývojom chatbota ChatGPT, na žiadosť vlády Spojených štátov dočasne obmedzila prístup k svojej najnovšej sérii modelov umelej inteligencie. Firma o tom informovala v piatok na svojom blogu, uviedla agentúra DPA.
OpenAI uviedla, že spustila „obmedzenú ukážku“ modelovej série GPT-5.6 s modelmi Sol, Terra a Luna.
„V rámci nášho pokračujúceho dialógu s vládou USA sme jej ešte pred dnešným spustením predstavili naše plány a schopnosti modelov,“ uviedla spoločnosť. „Na jej žiadosť začíname s dočasne obmedzenou ukážkou pre malú skupinu dôveryhodných partnerov.“
Spoločnosť dodala, že modely plánuje sprístupniť všeobecnej verejnosti v priebehu najbližších týždňov.
„Nemyslíme si, že by sa takýto proces prístupu vlády mal stať dlhodobým štandardom. Pripravuje o najlepšie nástroje používateľov, vývojárov, firmy, odborníkov na kybernetickú bezpečnosť aj našich partnerov vo svete, ktorí ich potrebujú,“ uviedla OpenAI.
Začiatkom júna podobne obmedzila prístup k svojmu novo-predstavenému softvéru aj konkurenčná spoločnosť Anthropic po pokyne americkej vlády.
Anthropic uviedla, že vláda jej nariadila zamedziť prístup všetkým cudzincom k modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5 z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť. V dôsledku tohto nariadenia musela podľa vlastných slov narýchlo prerušiť prístup pre všetkých používateľov.
OpenAI uviedla, že spustila „obmedzenú ukážku“ modelovej série GPT-5.6 s modelmi Sol, Terra a Luna.
„V rámci nášho pokračujúceho dialógu s vládou USA sme jej ešte pred dnešným spustením predstavili naše plány a schopnosti modelov,“ uviedla spoločnosť. „Na jej žiadosť začíname s dočasne obmedzenou ukážkou pre malú skupinu dôveryhodných partnerov.“
Spoločnosť dodala, že modely plánuje sprístupniť všeobecnej verejnosti v priebehu najbližších týždňov.
„Nemyslíme si, že by sa takýto proces prístupu vlády mal stať dlhodobým štandardom. Pripravuje o najlepšie nástroje používateľov, vývojárov, firmy, odborníkov na kybernetickú bezpečnosť aj našich partnerov vo svete, ktorí ich potrebujú,“ uviedla OpenAI.
Začiatkom júna podobne obmedzila prístup k svojmu novo-predstavenému softvéru aj konkurenčná spoločnosť Anthropic po pokyne americkej vlády.
Anthropic uviedla, že vláda jej nariadila zamedziť prístup všetkým cudzincom k modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5 z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť. V dôsledku tohto nariadenia musela podľa vlastných slov narýchlo prerušiť prístup pre všetkých používateľov.