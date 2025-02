OpenAI odmietlo Muskovu ponuku na odkup za 97,4 miliardy dolárov

San Francisco 15. februára (TASR) - Predstavenstvo spoločnosti OpenAI v piatok jednohlasne odmietlo ponuku konzorcia investorov vedeného miliardárom Elonom Muskom, ktoré začiatkom tohto týždňa prejavilo záujem odkúpiť OpenAI za sumu 97,4 miliardy dolárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



AP dodala, že šéf OpenAI Sam Altman Muskovu ponuku prakticky okamžite odmietol a namiesto toho navrhol, že za 9,74 miliardy dolárov kúpi sociálnu sieť X, ktorú Musk kúpil v roku 2022 za 44 miliárd dolárov - ešte pod názvom Twitter.



Podobne ako Altman aj predseda predstavenstva OpenAI Bret Taylor v piatok deklaroval, že "OpenAI nie je na predaj". Dodal, že predstavenstvo jednomyseľne odmietlo najnovší Muskov pokus pohltiť svoju konkurenciu.



Právnik spoločnosti OpenAI William Savitt v piatkovom liste Muskovmu právnikovi uviedol, že návrh investorov "nie je v najlepšom záujme misie OAI a je zamietnutý".



Musk, jeho vlastný startup xAI a konzorcium investičných firiem začiatkom tohto týždňa oznámili, že majú záujem kúpiť OpenAI a vrátiť ju k jej pôvodnému poslaniu neziskového výskumného laboratória.



Vo štvrtok Musk deklaroval, že stiahne svoju ponuku na prevzatie, ak OpenAI zastaví svoj prerod na komerčný subjekt a zostane neziskovou organizáciou. Táto požiadavka bola aj v nedávnom súdnom podaní vypracovanom Muskovým právnym tímom.



Musk a Altman v roku 2015 spoločne pomohli založiť a neskôr súperili o to, kto bude spoločnosť viesť. Musk napokon v roku 2018 odstúpil z jej predstavenstva. Dovtedy do OpenAI investoval približne 45 miliónov dolárov.



OpenAI tvrdí, že jej reštrukturalizácia je nevyhnutná pre dlhú životnosť spoločnosti a pre prístup ku kapitálu. Uviedla, že ak si ponechá svoju neziskovú štruktúru v súčasnej podobe, nebude schopná udržať krok vo vysokokonkurenčnom svete inovácií v oblasti umelej inteligencie. Reštrukturalizáciu plánuje dokončiť do roku 2026.