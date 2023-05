Opera v Sydney sa pri príležitosti korunovácie nerozsvieti

Sydney 6. mája (TASR) - V austrálskom Sydney v sobotu nerozsvietili pri príležitosti korunovácie britského kráľa budovu opery z dôvodu šetriacich opatrení. Oznámil hovorca vlády austrálskeho štátu Nový Južný Wales, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Na purpurovo budú v sobotu v Austrálii nasvietené viaceré budovy a monumenty vrátane budovy parlamentu v Canberre. No opera v Sydney, ktorú vlani nasvietili na počesť niekdajšej britskej kráľovnej Alžbety II. po jej smrti, medzi nimi nebude.



"Vláda Nového Južného Walesu verí, že sa jej podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi naplnením očakávaní pri oslave tejto udalosti a prihliadaním na verejné výdavky," uviedol hovorca.



V Austrálii, kde je kráľ Karol III. hlavou štátu, je úloha monarchia vnímaná kontroverzne. V roku 1999 sa v krajine konalo referendum o tom, či sa má Austrália stať republikou, proti čomu sa vyjadrilo 55 percent hlasujúcich. V najnovších prieskumoch verejnej mienky sa úroveň tejto podpory líši.



Austrálsky premiér Anthony Albanese, ktorý sa nachádza v Londýne na korunovácii, uviedol, že prisľúbi kráľovi vernosť aj napriek tomu, že je republikán.



"Chcem, aby hlavou Austrálie bol Austrálčan... No neznamená to, že nemôžete mať úctu k inštitúcii v systéme vlády, ktorý máme," uviedol v piatok Albanese pre televíziu ABC.



Okrem Austrálie je kráľ Karol hlavou 12 ďalších krajín patriacich do Spoločenstva národov (Commonwealth). Táto jeho úloha je však z veľkej časti len ceremoniálna.