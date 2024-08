Operácia amerických a irackých síl zneškodnila 15 príslušníkov IS

Washington 31. augusta (TASR) - Americké a iracké ozbrojené sily zabili pri štvrtkovej spoločnej operácii v západnom Iraku pätnásť členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS), uviedlo v piatok Ústredné veliteľstvo americkej armády (CENTCOM). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Operácia bola zameraná na ozbrojených vedúcich predstaviteľov IS, pričom nie sú žiadne náznaky, že si zásah vyžiadal aj civilné obete, uviedlo CENTCOM na sociálnej sieti X.



"IS naďalej predstavuje hrozbu pre región, našich spojencov, ako aj pre našu vlasť. CENTCOM spolu s koaličnými a irackými partnermi bude naďalej agresívne prenasledovať týchto teroristov," dodalo ústredné veliteľstvo.



Operácia sa uskutočnila v čase, keď Bagdad a Washington vedú niekoľko mesiacov trvajúce rozhovory o prítomnosti koaličných síl proti džihádu v Iraku. Napriek deklarovanému cieľu Iraku, ktorým je úplné stiahnutie týchto síl, nebol zverejnený žiadny časový rámec, v ktorom by sa tak mohlo stať.



Spojené štáty majú v rámci medzinárodnej koalície proti IS v Iraku približne 2500 vojakov, pričom ďalších 900 amerických vojakov je nasadených v Sýrii. Tieto sily boli v ostatnom čase mnohokrát terčom útokov bezpilotných lietadiel a rakiet, keďže vojna Izraela s palestínskym militantným hnutí Hamas v Pásme Gazy priťahuje na Blízky východ ozbrojené skupiny podporované Iránom.



Americké sily uskutočnili viacero odvetných úderov proti týmto militantným frakciám tak v Iraku ako aj v Sýrii.