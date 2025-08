Operácia chorvátskej armády pod názvom Búrka sa začala pred 30 rokmi

Záhreb/Belehrad/Bratislava 3. augusta (TASR) - Bola to najväčšia pozemná operácia od druhej svetovej vojny, ktorá patrila medzi kľúčové ofenzívy balkánskych vojen, sprevádzajúcich rozpad Juhoslávie. Operácia chorvátskej armády pod kódovým označením Búrka (Oluja) bola zameraná proti samozvanej Republike Srbská Krajina (RSK). Počas necelých štyroch dní prišli Srbi o medzinárodne neuznaný štátny útvar, ktorý existoval štyri roky (1991 - 1995) na území Chorvátska a zaberal viac ako 18 percent jeho územia. Od začiatku operácie Búrka uplynie v pondelok 4. augusta 30 rokov.



Keď Chorvátsko vyhlásilo v júni 1991 nezávislosť, v decembri toho istého roku vytvorili Srbi žijúci v Chorvátsku, podporovaní vládou Slobodana Miloševiča v Belehrade, štátny útvar s názvom Republika Srbská Krajina. Týmto krokom prakticky rozdelili Chorvátsko na dve časti.



Záhreb spustil operáciu potom, čo vedenie krajinských Srbov odmietlo plán autonómie v rámci Chorvátska. Operácia Búrka, ktorej velil generál Ante Gotovina, sa začala na úsvite 4. augusta 1995, keď sa chorvátski vojaci a tanky prehnali cez líniu prímeria, na ktorej hliadkovali vojaci Organizácie Spojených národov (OSN). Záhreb nasadil okolo 130.000 vojakov, zatiaľ čo vojenská sila Srbov sa odhadovala na 40.000 mužov. Frontová línia dosahovala dĺžku 630 kilometrov.



O deň neskôr, 5. augusta 1995,vstúpila chorvátska armáda do takmer úplne prázdneho hlavného mesta republiky Knin, kde pred ofenzívou žilo zhruba 90 percent srbského obyvateľstva a vztýčila v ňom 20-metrovú chorvátsku zástavu. Po 84 hodinách, 7. augusta 1995, oslobodila chorvátska armáda celé územie, ktoré od roku 1991 okupovali srbskí separatisti.



Podľa OSN počas operácie prišlo o život minimálne 150 civilistov, srbské úrady hovoria o približne 2000 mŕtvych. Podľa Záhrebu zahynulo 174 chorvátskych vojakov a 1430 sa zranilo. Pri postupe chorvátskych jednotiek cez líniu prímeria zahynuli aj traja vojaci mierovej jednotky OSN. Stovky srbských domov bolo vyrabovaných, vyhodených do vzduchu alebo vypálených. Svoje domovy muselo opustiť okolo 200.000 ľudí, Belehrad hovorí až o 250.000 utečencoch.



Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) označil operáciu Búrka za „spoločnú kriminálnu akciu“ zameranú na etnické vyčistenie chorvátskeho územia od Srbov. Jej veliteľa Ante Gotovinu odsúdil 15. apríla 2011 na 24 rokov väzenia za vojnové zločiny proti srbskému obyvateľstvu.



O rok neskôr, 16. novembra 2012, ho však odvolací senát spolu s ďalším chorvátskym generálom Mladenom Markačom (vo väzení si mal odsedieť 18 rokov), oslobodil od obvinení za podiel na vyháňaní a vraždách chorvátskych Srbov a nariadil ich okamžité prepustenie na slobodu.



Operácia Búrka zostáva aj po 30 rokoch citlivou témou vo vzájomných vzťahoch medzi Záhrebom a Belehradom. Pre Chorvátsko predstavuje zásadnú udalosť moderných dejín a v krajine ju vnímajú ako úspešné zavŕšenie vojny za nezávislosť. Záhreb vyhlásil 5. august, teda deň dobytia mesta Knin, za štátny sviatok - Deň víťazstva a vďakyvzdania vlasti. Naopak, v Srbsku je rovnaký deň vyhlásený za Deň smútku.











