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Operácie Ukrajiny proti ruským cieľom v Líbyi odsúdili tamojšie vlády
Zelenskyj v pondelok oznámil, že ukrajinské jednotky zasiahli ruskú korvetu Merkurij, ktorá sa podľa neho potopila, ako aj nákladnú loď MV Angara využívanú na prepravu zbraní.
Autor TASR
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Tripolis 23. novembra (TASR) - Medzinárodne uznávaná líbyjská vláda so sídlom v Tripolise v pondelok odsúdila ukrajinské vojenské operácie proti ruským námorným plavidlám pri meste Bengázi na východe Líbye. Vyhlásila, že nepripustí, aby bola krajina zatiahnutá do konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Líbyjské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo na vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý oznámil vojenské operácie proti ruským plavidlám pri Bengázi.
Vo vyhlásení ministerstvo uviedlo, že pokračovanie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou nedáva ani jednej strane právo vykonávať vojenské operácie na líbyjskom území ani v jej teritoriálnych vodách.
Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že zahraničné jednotky nesmú využívať líbyjské prístavy ani civilnú infraštruktúru na vojenské účely.
Paralelná líbyjská vláda so sídlom v Bengázi, ktorá pôsobí na území kontrolovanom poľným maršalom Chalífom Haftarom, v pondelok na sociálnych sieťach oznámila, že požiadala OSN o vytvorenie „medzinárodného vyšetrovacieho mechanizmu“. Ten sa má zaoberať medializovanými správami o prítomnosti ukrajinského personálu, expertov alebo vojenských jednotiek na západe Líbye, najmä v okolí miest Misuráta a Záwíja.
Úrady na východe Líbye tiež uviedli, že podali sťažnosť na Ukrajinu na pôde OSN. Podľa nich ukrajinské útoky porušili líbyjskú suverenitu. Zároveň oznámili začatie spoločného vyšetrovania útokov s Ruskom.
K incidentu sa v pondelok vyjadrila aj misia OSN v Líbyi, ktorá vyzvala na nezávislé vyšetrovanie útokov dronmi na dve ruské lode v prístave Bengázi. Upozornila tiež, že Líbya sa nesmie stať „bojiskom zahraničných konfliktov“.
Zelenskyj v pondelok oznámil, že ukrajinské jednotky zasiahli ruskú korvetu Merkurij, ktorá sa podľa neho potopila, ako aj nákladnú loď MV Angara využívanú na prepravu zbraní. Zničili tiež vojenský vrtuľník Ka-27, ktorý sa nachádzal na palube korvety. Zelenskyj označil operáciu za „ukážkovú“ a uviedol, že išlo o reakciu na vojnu rozpútanú Ruskom.
Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) tvrdí, že nákladná loď MV Angara bola na sankčnom zozname a prevážala ruské vojenské vybavenie. Korveta Merkurij podľa nej pravidelne sprevádzala ruské námorné konvoje a chránila aj túto nákladnú loď. Drony podľa SBU dopravila na určené miesto a vypustila z takzvanej materskej lode v blízkosti cieľa.
Agentúra AP sa vo svojej správe zmienila o údajnej tajnej dohode podporenej západnými štátmi, o ktorej pred časom informovali nemenovaní líbyjskí predstavitelia a podľa ktorej pôsobia na západe Líbye ukrajinské jednotky. Väčšina z ich príslušníkov sú experti na drony. Sídlia najmä na leteckej základni v pobrežnej Misuráte, ale aj vo vojenských zariadeniach v Tripolise a Záwíji. Podľa citovaných predstaviteľov sa tieto ukrajinské jednotky v marci podieľali na útoku na ruský tanker v Stredozemnom mori.
Líbyjské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo na vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý oznámil vojenské operácie proti ruským plavidlám pri Bengázi.
Vo vyhlásení ministerstvo uviedlo, že pokračovanie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou nedáva ani jednej strane právo vykonávať vojenské operácie na líbyjskom území ani v jej teritoriálnych vodách.
Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že zahraničné jednotky nesmú využívať líbyjské prístavy ani civilnú infraštruktúru na vojenské účely.
Paralelná líbyjská vláda so sídlom v Bengázi, ktorá pôsobí na území kontrolovanom poľným maršalom Chalífom Haftarom, v pondelok na sociálnych sieťach oznámila, že požiadala OSN o vytvorenie „medzinárodného vyšetrovacieho mechanizmu“. Ten sa má zaoberať medializovanými správami o prítomnosti ukrajinského personálu, expertov alebo vojenských jednotiek na západe Líbye, najmä v okolí miest Misuráta a Záwíja.
Úrady na východe Líbye tiež uviedli, že podali sťažnosť na Ukrajinu na pôde OSN. Podľa nich ukrajinské útoky porušili líbyjskú suverenitu. Zároveň oznámili začatie spoločného vyšetrovania útokov s Ruskom.
K incidentu sa v pondelok vyjadrila aj misia OSN v Líbyi, ktorá vyzvala na nezávislé vyšetrovanie útokov dronmi na dve ruské lode v prístave Bengázi. Upozornila tiež, že Líbya sa nesmie stať „bojiskom zahraničných konfliktov“.
Zelenskyj v pondelok oznámil, že ukrajinské jednotky zasiahli ruskú korvetu Merkurij, ktorá sa podľa neho potopila, ako aj nákladnú loď MV Angara využívanú na prepravu zbraní. Zničili tiež vojenský vrtuľník Ka-27, ktorý sa nachádzal na palube korvety. Zelenskyj označil operáciu za „ukážkovú“ a uviedol, že išlo o reakciu na vojnu rozpútanú Ruskom.
Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) tvrdí, že nákladná loď MV Angara bola na sankčnom zozname a prevážala ruské vojenské vybavenie. Korveta Merkurij podľa nej pravidelne sprevádzala ruské námorné konvoje a chránila aj túto nákladnú loď. Drony podľa SBU dopravila na určené miesto a vypustila z takzvanej materskej lode v blízkosti cieľa.
Agentúra AP sa vo svojej správe zmienila o údajnej tajnej dohode podporenej západnými štátmi, o ktorej pred časom informovali nemenovaní líbyjskí predstavitelia a podľa ktorej pôsobia na západe Líbye ukrajinské jednotky. Väčšina z ich príslušníkov sú experti na drony. Sídlia najmä na leteckej základni v pobrežnej Misuráte, ale aj vo vojenských zariadeniach v Tripolise a Záwíji. Podľa citovaných predstaviteľov sa tieto ukrajinské jednotky v marci podieľali na útoku na ruský tanker v Stredozemnom mori.