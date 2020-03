Operáciu Sophia v Stredomorí vystrieda Irini

Brusel 26. marca (TASR) - Veľvyslanci členských krajín EÚ vo štvrtok v Bruseli odobrili námornú hliadkovaciu misiu v Stredozemnom mori s názvom Irini, ktorá je zameraná na zastavenie prísunu zbraní do Líbye. Uviedla to agentúra DPA.



Rozhodnutie na úrovni veľvyslancov (COREPER) je len prvým krokom, lebo formálne musia novú námornú misiu schváliť aj vlády členských krajín na úrovni ministrov. Ich rozhodnutie sa očakáva v najbližších dňoch, ešte pred skončením mandátu doterajšej námornej operácie Sophia. Tá bola rozšírená aj o pátranie a záchranu migrantov, ktorí pri nelegálnej ceste do Európy uviazli na mori.



Ministri zahraničných vecí EÚ sa už vo februári v zásade dohodli na vytvorení novej misie s tým, že podrobnosti na technickej úrovni budú doriešené v nasledujúcich týždňoch.



Proti obnoveniu mandátu pre operáciu Sophia, zmrazenému na jar 2019, sa vo februári najviac stavalo Rakúsko. Upozorňovalo, že námorné pátracie a záchranné hliadky v Stredozemnom mori by mohli slúžiť ako stimulačný faktor pre nelegálnych migrantov a prevádzačov, ktorí využívajú ich túžbu dostať sa do Európy.



Nová operácia Irini sa má sústrediť výlučne na zastavenie prísunu zbraní do Líbye, zmietanej občianskou vojnou.



