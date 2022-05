Opičie kiahne sa v Británii začínajú šíriť komunitne

Londýn 22. mája (TASR) - Spojené kráľovstvo zaznamenáva nové prípady opičích kiahní na dennej báze a to aj u ľudí, ktorí nemajú cestovnú anamnézu z krajín západnej Afriky, kde sa táto choroba obvykle vyskytuje. V nedeľu to uviedla Susan Hopkinsová z britského Úradu pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA). TASR prevzala správu od agentúry AFP a z webovej stránky stanice Sky News.



"Zaznamenávame prípady (u osôb), ktoré neboli v kontakte s osobami zo západnej Afriky," povedala Hopkinsová. Podľa jej slov sa v súčasnosti toto ochorenie v Británii šíri komunitne.



Opičie kiahne sa podľa Hopkinsovej šíria najmä v komunitách LGBTI. Príznaky ochorenia sú u väčšiny dospelých ľudí "relatívne mierne", dodala. Hopkinsová zároveň vyzvala ľudí, aby toto ochorenie nebrali na ľahkú váhu a boli ostražití.



UKHSA zverejní štatistiky nových zaznamenaných prípadov opičích kiahní v pondelok. V piatok Spojené kráľovstvo registrovalo 20 prípadov tohto ochorenia, spresňuje AFP.



Opičie kiahne zriedka hlásia z krajín mimo Afriky. V poslednom období však v Európe, Severnej Amerike a Austrálii potvrdili 92 prípadov a hlásia ďalších 28 podozrení na toto ochorenie, píše Sky News s odvolaním sa na údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Británia zaznamenala prvý prípad opičích kiahní 7. mája. Ochorenie britské úrady zaznamenali u pacienta, ktorý do Británie pricestoval z Nigérie.



Tieto kiahne zvyčajne nie sú smrteľné, často sa však prejavujú horúčkou, bolesťami svalov, opuchom lymfatických uzlín, zimomriavkami, vyčerpanosťou a vyrážkami podobnými ovčím kiahňam. Vírus opičích kiahní sa môže prenášať kvapôčkami vo vzduchu, ale aj kontaktom s telesnými tekutinami, krvou alebo vriedkami postihnutého.