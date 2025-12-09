< sekcia Zahraničie
NEZODPOVEDNÝ A OPITÝ OTEC: Nechal šoférovať svojho desaťročného syna
Policajti zastavili vozidlo pre jeho nepravidelný štýl jazdy neďaleko mesta Cesis v pondelok o 01.30 h miestneho času (00.30 h SEČ).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Riga 9. decembra (TASR) - Muž v Lotyšsku nechal svojho desaťročného syna šoférovať auto, zatiaľ čo sa opitý viezol na zadnom sedadle. Informovala o tom tamojšia polícia v pondelok, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Policajti zastavili vozidlo pre jeho nepravidelný štýl jazdy neďaleko mesta Cesis v pondelok o 01.30 h miestneho času (00.30 h SEČ). Za volantom objavili len desaťročného chlapca, ktorého opitý otec s 2,56 promile v krvi sedel na zadnom sedadle. Prípadom sa začala zaoberať polícia.
Policajti zastavili vozidlo pre jeho nepravidelný štýl jazdy neďaleko mesta Cesis v pondelok o 01.30 h miestneho času (00.30 h SEČ). Za volantom objavili len desaťročného chlapca, ktorého opitý otec s 2,56 promile v krvi sedel na zadnom sedadle. Prípadom sa začala zaoberať polícia.