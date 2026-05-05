Opitý rušňovodič riadil vlak: Nafúkal takmer tri promile
Autor TASR
Praha 5. mája (TASR) - Na zvláštnu jazdu rušňovodiča osobného vlaku, ktorý cestujúcim neotváral dvere a pomaly sa rozbiehal, upozornil políciu jeden zo svedkov. Privolaná hliadka vykonala dychové skúšky, v ktorých rušňovodič nafúkal vyše 2,8 promile. Vo vlaku, ktorý v tomto stave riadil, sa podľa polície viezlo asi 40 cestujúcich.
K zraneniu osôb, ani škode na majetku nedošlo. V utorok o prípade informovala hovorkyňa polície Olomouckého kraja Miluše Zajícová. Rušňovodičovi hrozí zákaz činnosti alebo aj väzenie na šesť mesiacov až päť rokov, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Včera nastúpil do zamestnania rušňovodič osobného vlaku a začal zmenu okolo 16.00 h tým, že vyrazil zo stanice Přerov v smere na Lipník nad Bečvou. Počas jazdy sa správal neštandardným spôsobom. V priebehu cesty z Přerova opakovane opomínal na vlakových zastávkach otvárať dvere pre cestujúcich, mal viditeľne pomalé rozjazdy a vlak začal naberať meškanie,“ opísala situáciu Zajícová. Polícia urobila mužovi dve dychové skúšky, z ktorých vyšiel výsledok 2,83 a 2,81 promile alkoholu.
Rušňovodiča následne previezli do nemocnice na lekárske vyšetrenie, kde mu zároveň odobrali krv na prítomnosť alkoholu. Výsledok krvných testov hovorkyňa neuviedla.
Hoci sa pri jazde nikto nezranil ani nevznikla škoda na majetku, v súčasnosti sa podľa Zajícovej preveruje, či nevznikla finančná škoda súvisiaca s meškaním vlaku alebo výlukou na trati.
„Policajný komisár začal úkony trestného konania pre trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbalosti, za ktorý je možné podľa trestného zákonníka uložiť zákaz činnosti, prípadne trest odňatia slobody na šesť mesiacov až päť rokov,“ dodala hovorkyňa.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
