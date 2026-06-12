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OPITÝ RUŠŇOVODIČ: V službe nafúkal takmer tri promile
Na incident zo začiatku mája upozornili políciu svedkovia zvláštnej jazdy rušňovodiča.
Autor TASR
Praha 12. júna (TASR) - Česká polícia obvinila rušňovodiča, ktorý začiatkom mája riadil osobný vlak v Olomouckom kraji pod vplyvom alkoholu. Rušňovodič vtedy nafúkal vyše 2,8 promile. V piatok o obvinení informovala polícia na sociálnej sieti X, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dnes začal policajný komisár trestné stíhanie rušňovodiča vlaku, voči ktorému vzniesol obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Podľa trestného zákonníka mu za tento trestný čin hrozí trest odňatia slobody od šiestich mesiacov do troch rokov,“ spresnila hovorkyňa polície Olomouckého kraja Miluše Zajícová. Dodala, že obvineného stíhajú na slobode.
Na incident zo začiatku mája upozornili políciu svedkovia zvláštnej jazdy rušňovodiča. Podľa nich opakovane opomínal na vlakových zastávkach otvárať dvere pre cestujúcich, mal viditeľne pomalé rozjazdy, v dôsledku čoho vlak postupne naberal meškanie. Polícia urobila mužovi dve dychové skúšky, z ktorých vyšiel výsledok 2,83 a 2,81 promile alkoholu.
Vo vlaku, ktorý v tomto stave obvinený muž riadil, sa podľa polície viezlo asi 40 cestujúcich. Nikto z nich sa v dôsledku jazdy nezranil a nebola ani spôsobená škoda na majetku.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Dnes začal policajný komisár trestné stíhanie rušňovodiča vlaku, voči ktorému vzniesol obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Podľa trestného zákonníka mu za tento trestný čin hrozí trest odňatia slobody od šiestich mesiacov do troch rokov,“ spresnila hovorkyňa polície Olomouckého kraja Miluše Zajícová. Dodala, že obvineného stíhajú na slobode.
Na incident zo začiatku mája upozornili políciu svedkovia zvláštnej jazdy rušňovodiča. Podľa nich opakovane opomínal na vlakových zastávkach otvárať dvere pre cestujúcich, mal viditeľne pomalé rozjazdy, v dôsledku čoho vlak postupne naberal meškanie. Polícia urobila mužovi dve dychové skúšky, z ktorých vyšiel výsledok 2,83 a 2,81 promile alkoholu.
Vo vlaku, ktorý v tomto stave obvinený muž riadil, sa podľa polície viezlo asi 40 cestujúcich. Nikto z nich sa v dôsledku jazdy nezranil a nebola ani spôsobená škoda na majetku.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)