Opitý vodič vrazil do skupiny ľudí, jeden človek neprežil

Berlín 14. júna (TASR) - Jedna osoba prišla o život a ďalších šesť ľudí utrpelo zranenia pri nehode, ku ktorej došlo v nedeľu v meste Pirmasens v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, kde do skupiny ľudí narazil autom opitý muž. Informovala o tom agentúra DPA.



Incident sa stal krátko po polnoci, keď 51-ročný muž vošiel so svojím vozidlom v protismere do jednosmernej ulice a narazil do skupiny ľudí stojacich pred reštauráciou. Pri náraze utrpel smrteľné zranenia 39-ročný muž, šesť osôb bolo s ťažkými zraneniami prevezených do nemocnice.



Podľa dostupných informácií bola u vodiča zistená štyrikrát vyššia hladina alkoholu v krvi, ako povoľuje zákon. Z výpovedí svedkov vyplýva, že muž zapríčinil dopravnú nehodu aj v minulosti. Vtedy však z miesta činu ušiel.