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Opitý vodič zrazil chodcov: Hlásia 12 zranených vrátane policajtov

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Jedna osoba je v kritickom stave.

Autor TASR
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Lisabon 25. augusta (TASR) - Vodič pod vplyvom alkoholu v utorok v portugalskom letovisku Albufeira zrazil chodcov, zranených je podľa polície 12 osôb vrátane dvoch policajtov a jedného občana Poľska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tridsaťpäťročný Portugalčan v prímorskom meste Albufeira o 03.00 h miestneho času (04.00 h SELČ) neuposlúchol výzvu policajtov na zastavenie vozidla a začal unikať vysokou rýchlosťou po ulici známej nočným životom.

Podľa vyhlásenia ministerstva vnútra pri incidente utrpeli zranenia dvaja policajti a desať osôb vo veku 18 - 22 rokov. Jedna osoba je v kritickom stave.

Polícia vodiča zadržala, v krvi mal viac ako dvojnásobok povoleného množstva alkoholu. Zákonný limit v Portugalsku je pol promile, pre začiatočníkov a profesionálnych vodičov iba 0,2 promile.

Mužovi teraz hrozí obvinenie z ublíženia na zdraví a nebezpečnej jazdy pod vplyvom alkoholu.
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