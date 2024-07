Opomenutie možného vstupu do NATO na summite Gruzíncov nerozladilo

Tbilisi 11. júla (TASR) - Gruzínsky minister obrany Irakli Čikovani vo štvrtok nevyjadril znepokojenie z toho, že vstup Gruzínska do Severoatlantickej aliancie (NATO) nebol výslovne spomenutý vo vyhlásení summitu NATO, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Krajina má status kandidátskej krajiny do Európskej únie (EÚ) aj NATO, avšak vnútropolitický vývoj tieto procesy spomalil. Podľa správy agentúry DPA píše TASR.



Minister je podľa vlastných slov presvedčený, že Gruzínsko by sa členom NATO mohlo stať. Napriek tomu politickí analytici považujú toto opomenutie na summite za prejav nesúhlasu NATO s čoraz viac protizápadným kurzom, ktorý nastolila vláda v Tbilisi.



Gruzínsko je kandidátom na vstup do NATO od summitu v Bukurešti v roku 2008 a koncom minulého roka získala status kandidátskej krajiny na vstup do EÚ.



Začiatkom tohto roka však v parlamente prešiel zákon o regulácii zahraničného vplyvu na občiansku spoločnosť, ktorý vyvolal negatívnu reakciu vedúcich predstaviteľov EÚ a niekoľkotýždňové masové protesty v gruzínskych uliciach.



Na júnovom samite EÚ bolo následne pristúpenie Gruzínska k EÚ fakticky pozastavené. Zdroje určené na reformu ozbrojených síl sú momentálne zablokované a USA zrušili plánované spoločné vojenské cvičenie.



Gruzínska opozícia obvinila vládnucu stranu Gruzínsky sen zo snahy izolovať krajinu. "Jediný spôsob, ako vrátiť Gruzínsko na cestu do euroatlantického integrácie je vyhrať voľby," uviedla Tina Bokučava, predsedníčka strany Zjednotené národné hnutie. Parlamentné voľby sa budú v krajine konať 26. októbra.



Gruzínsko sa dlhodobo zmieta medzi politickým vplyvom EÚ a susedného Ruska. V krajine sú dva separatistické regióny, Abcházsko a Južné Osetsko, ktoré Moskva po krátkej vojne s Tbilisi v roku 2008 uznala ako samostatné štáty. Oba tvoria asi pätinu gruzínskeho územia a sú silne závislé od Ruska. Okrem neho ich uznalo len pár krajín, pričom podľa Západu ich Moskva fakticky anektovala. NATO nedávno vyzvalo Rusko, aby regióny opustilo.