Opozícia chce vláde ČR vysloviť nedôveru – 19 dní po získaní dôvery
Vládne strany považujú schôdzu za súčasť taktiky opozície, ktorá podľa nich nechce, aby sa v snemovni schvaľovali zákony.
Autor TASR,aktualizované
Praha 3. februára (TASR) - Českí poslanci sa v utorok dopoludnia zišli na mimoriadnej schôdzi, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Tento krok iniciovali v reakcii na kauzu SMS správ ministra zahraničných vecí Petra Macinku týkajúcich sa poslanca Filipa Turka, pre ktoré ho prezident Petr Pavel obvinil z pokusu o vydieranie. Podľa vládnych politikov je dôvodom schôdze len to, že opozície nemá iné témy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Nie je obvyklé, aby poslanci žiadali o schôdzu o vyslovenie nedôvery vláde tak krátko po tom, ako sa uskutočnilo rokovanie o dôvere vláde... Rozhodne to ale nerobíme s radosťou. Nemáme ani trochu radosť z toho, že vláda zlyhala hneď v niekoľkých oblastiach ešte skôr, než začala vládnuť,“ vyhlásil v pléne predseda ODS Martin Kupka. Babišov kabinet podľa jeho slov zlyhal v transparentnosti vládnutia, v rešpekte k demokratickým inštitúciám, v zahraničnej politike, obranyschopnosti alebo zodpovednom hospodárení.
Vláda podľa neho nepracuje pre ľudí a ČR, ale predovšetkým sama pre seba. „Nie sme to my, kto zdržiava vládu pri práci. Ak by nebolo SMS správ Macinku a neprijateľného tlaku na prezidenta, dnes by sme tu neboli a mohlo sa hlasovať o zákonoch,“ zdôraznil. Ako opozičné strany nemohli podľa neho urobiť nič iné, než túto schôdzu iniciovať. Okrem samotných Macikových SMS správy kritizoval to, ako sa ku kauze postavil Babiš. „Namiesto toho, aby sa dištancoval a odsúdil absolútne neprijateľné kroky Petra Macinku, tak ho vlastne podporil,“ podotkol Kupka.
Vládne strany považujú schôdzu za súčasť taktiky opozície, ktorá podľa nich nechce, aby sa v snemovni schvaľovali zákony. Vzhľadom na to, že Babišov kabinet získal v polovici januára dôveru, snaha vysloviť mu nedôveru po vyše dvoch týždňoch je podľa predsedu Poslaneckej snemovne a šéfa SPD Tomia Okamuru nezmyselná. Podotkol, že opozícia nemá žiadnu inú tému, a preto očakáva, že sa jej snahy o odvolanie ministrov alebo vyslovenie nedôvery vláde budú pravidelne opakovať.
„Prioritou SPD a našej vlády je práca. Aby mali ľudia čo najskôr viac peňazí a cítili sa bezpečne, aby sme zvýšili životnú úroveň,“ vyhlásil na tlačovej konferencii pred začiatkom schôdze Okamura a podotkol, že opozičné strany bránia vláde v presadzovaní opatrení, ktoré by ľuďom zvýšili životnú úroveň.
Opozícii sa nepáči, že na mimoriadnej schôdzi nie je prítomný minister zahraničných vecí, pre ktorého túto schôdzu iniciovali. Predseda snemovne ju podľa nich mohol zvolať aj na iný deň. Macinka je na trojdňovej ceste v Spojených štátoch. K hlasovaniu by podľa Okamuru malo dôjsť zrejme v stredu, čo by znamenalo, že na ňom okrem Macinku nebude prítomný ani Babiš, ktorý bude na zahraničnej ceste v Taliansku. To opozícia tiež kritizovala.
Český prezident minulý týždeň zverejnil správy, ktoré poslal Macinka Pavlovmu poradcovi Petrovi Kolářovi. Píše v nich, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval Turka za ministra životného prostredia, mal by vraj pokoj. Ak nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka píše, že je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať a dôsledky Pavla vraj prekvapia. Babiš v pondelok vyhlásil, že si s ministrom „vyjasnil“, že nie je potrebné komunikovať konfrontačne a že Macinka spôsob svojej komunikácie zmení.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)