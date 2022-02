Opozícia kritizovala Orbánov prejav, nezaoberal sa problémami Maďarska

Budapešť 12. februára (TASR) - Vo výročnom prejave o stave krajiny sa maďarský premiér a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán viac zaoberal svojím politickým oponentom než skutočnými problémami krajiny, konštatoval v sobotu na Facebooku kandidát opozičného zomknutia na post premiéra Péter Márki-Zay.



"Jedinou cnosťou Orbánovho prejavu bolo to, že išlo o jeho posledné hodnotenie stavu krajiny z pozície premiéra," cituje spravodajca TASR zo statusu Márkiho-Zaya.



Opozičný politik o prejave ministerského predsedu povedal, že bol prázdny a vytvoril ním zmätočný obraz. "Ak by Orbán všetko, čo povedal, myslel vážne, tak by sa nebránil verejnej diskusii," dodal.



Demokratická koalícia expremiéra Ferenca Gyurcsánya vyhlásila, že nemala čas sledovať tento "zábavný program v kruhu priaznivcov Fideszu", pretože celý deň sú jej aktivisti v uliciach, zbierajú podpisy a počúvajú problémy ľudí, ktoré vláda Fideszu 12 rokov ignorovala.



Predseda Jobbiku Péter Jakab tiež odmietol reagovať na Orbánove slová. Povedal iba, že premiér o minulosti vždy klame a budúcnosť už žiadnu nemá.



Podľa vyhlásenia strany Dialóg (Párbeszéd) Orbán ani teraz nehovoril o existenčnej kríze, o katastrofe v zdravotníctve ani o tom, že jeho rodina a kamaráti zbohatli a žijú v luxuse z nakradnutých verejných peňazí.



Predseda Fideszu v prejave varoval Maďarov pred návratom ľavice a opakovane zdôraznil, že zoskupenie šiestich opozičných strán, ktorého spoločným kandidátom na post premiéra je Márki-Zay, v skutočnosti vedie expremiér Ferenc Gyurcsány. "Maďarsko musí ísť vpred," zdôraznil Orbán.