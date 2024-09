Opozícia kritizuje Scholza za vyjadrenia o ukončení vojny na Ukrajine

Berlín 9. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz podľa opozície prepadáva ruskej propagande. Roderich Kiesewetter, hovorca kresťanských demokratov (CDU) pre oblasť zahraničnej politiky, takto reagoval na vyjadrenia Scholza, ktorý v nedeľňajšom rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF vyzval na intenzívnejšie presadzovanie ukončenia ruskej invázie na Ukrajine prostredníctvom rokovaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Kiesewetter pre denník Bild povedal, že Scholz sa snaží presadiť ako "mierový kancelár", čo stojí Nemecko a jeho spojencov veľa úsilia. Scholz kedysi vyhlásil, že ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 bude znamenať prelom v nemeckej bezpečnostnej politike. Zmenu v jeho postoji označil hovorca opozičnej CDU za "frašku".



Kancelár "zhoršuje situáciu na Ukrajine, čím oslabuje európsku a nemeckú bezpečnosť", myslí si Kiesewetter, ktorý je poslancom v Spolkovom sneme. Scholz sa podľa neho naďalej drží sebeckých ilúzií Nemecka o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Scholz je teraz pod rastúcim domácim tlakom po tom, ako tri strany jeho vládnucej koalície utrpeli pred týždňom straty v dvoch krajinských voľbách, v ktorých dostali viac hlasov strany presadzujúce lepšie vzťahy s Moskvou a zastavenie dodávok zbraní Ukrajine.



"Myslím si, že teraz je ten čas, keď sa musí diskutovať aj o tom, ako sa z tejto vojnovej situácie dostaneme rýchlejšie k mieru," povedal spolkový kancelár v každoročnom letnom rozhovore pre ZDF. Vyjadril tiež presvedčenie, že na ďalších mierových rokovaniach by sa mali zúčastniť aj Rusi.



DPA pripomína, že z predchádzajúcich mierových konferencií bolo Rusko vylúčené a zúčastnené strany na nich podporili požiadavky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktoré Putin vylúčil ako absolútne neprijateľné.



Kiesewetter tvrdí, že ústupky Rusku zapadajú do stratégie časti Scholzových sociálnych demokratov (SPD), ktorí sa snažia "veľmi nenápadne tlačiť Ukrajinu do falošného mieru definovaného Ruskom, v ktorom sa postupne znižuje jej podpora, a namiesto toho sa vyzýva na falošné rokovania".